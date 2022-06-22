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İzmir açıklarında geri itilen 124 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Aliağa ve Foça ilçesi açıklarında geri itilen 124 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Zeynep Çelikkol   | 22.06.2022
İzmir açıklarında geri itilen 124 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir

Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Aliağa ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bot içerisindeki 100 düzensiz göçmeni kurtardı.

Teknede bulunan ve göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 4 şüpheli ise gözaltına alındı.

Foça ilçesi açıklarında ise Türk kara sularına itilen lastik bot içerisindeki 24 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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