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İÜC Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi, yenileme çalışmalarının ardından yarın açılacak

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi, yenileme çalışmalarının ardından yarın düzenlenecek törenle hizmete açılacak.

Mikail Bıyıklı  | 22.12.2024 - Güncelleme : 22.12.2024
İÜC Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi, yenileme çalışmalarının ardından yarın açılacak

İstanbul

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılıp yeniden inşa edilen İÜC Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinin açılışı dolayısıyla yarın Avcılar Yerleşkesi'nde tören düzenlenecek.

Hayvan Hastanesi, toplam 8 bin metrekarelik alanda 24 poliklinik ve 12 ameliyathane ile evcil, çiftlik, egzotik ve yaban hayvanlarına kadar tüm hayvan türlerine yönelik sağlık hizmeti sunacak.

Hastane, yılda 50 bin hasta muayenesi ve 6 binin üzerinde cerrahi ve jinekolojik operasyon kapasitesine sahip olacak.

Hayvan Hastanesinde, bünyesinde, MR, tomografi ve ultrasonografi gibi üniteleri barındıran ileri düzey radyoloji ünitesi, Türkiye'de ilk olan tam donanımlı yoğun bakım ünitesi, yenidoğan yoğun bakım ünitesi ve tüm hayvan türlerine uygun şekilde düzenlenmiş yatar hasta servisleri bulunuyor.

Türkiye'de ilk işitme testi merkezinin içinde bulunduğu hastanede, yürüme analizi merkezi de yer alıyor.

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