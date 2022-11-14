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Beyoğlu İstiklal Caddesinde dünkü patlamada hayatını kaybedenler, olay yerine karanfil bırakılarak anılıyor
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İstiklal Caddesi yeniden yaya trafiğine açıldı

Dün meydana gelen patlamanın ardından kapatılan Beyoğlu İstiklal Caddesi yeniden yaya trafiğine açıldı.

Muhammed Gencebay Gür   | 14.11.2022
İstiklal Caddesi yeniden yaya trafiğine açıldı Fotoğraf: Muhammed Gencebay Gür/AA

İstanbul

Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polislerinin nöbet tuttuğu İstiklal Caddesi'nde bulunan banklar Beyoğlu Belediyesi ekiplerince kaldırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu Belediyesi ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından İstiklal Caddesi yeniden yayaların kullanımına açıldı.

İstiklal Caddesi, dün 16.20'de meydana gelen patlamanın ardından emniyet ekiplerinin aldığı güvenlik tedbirleri kapsamında yayaların kullanımına kapatılmıştı.

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