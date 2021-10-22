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İstanbul'un bazı kesimlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

Muhammed Gencebay Gür, Metin Tokgöz, Alptekin Soykan, Ali Cevahir Aktürk, Halis Akyıldız   | 22.10.2021
İstanbul'un bazı kesimlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul

İstanbul'da, sabah saatlerinde bazı kesimlerde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kentte D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun bazı noktalarında, arterler ve caddelerde trafik yavaş seyrediyor. İş yerine gitmeye çalışan vatandaşlar ile öğrenciler, toplu taşıma araçları ve duraklarda yoğunluk oluşturuyor.

Anadolu Yakası D-100 kara yolu ve TEM otoyolu ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa Yakası'na geçişte yoğunluk gözleniyor.

Avrupa Yakası'na geçişte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) oluşan trafik TEM Ataşehir ayrımına kadar etkili olurken, köprüdeki yoğunluk nedeniyle Kavacık bağlantısında uzun araç kuyrukları oluştu. FSM'de Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte ise yoğunluk görülmüyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Altunizade bağlantısı ile Kartal-Maltepe ve Bostancı-Göztepe kavşakları arasında, TEM Otoyolu Samandıra kavşağı ile Çamlıca gişeler arasında araçlar yavaş ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda, TEM otoyolunda FSM'den Kadıköy istikameti ile D-100 kara yolu Cevizlibağ mevkisi Topkapı yönünde trafik yavaş seyrediyor.

D-100 kara yolu Haramidere mevkisi Büyükçekmece yönünde de karayolu ve yan yolda yoğunluk yaşanıyor.

Öte yandan, İBB verilerine göre saat 08.45 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 53 olarak ölçüldü.

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