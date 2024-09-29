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Gündem

İstanbul'un bazı bölgelerinde sis etkili oldu

İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinde sis etkili oldu.

Uğur İslamoğlu  | 29.09.2024 - Güncelleme : 29.09.2024
İstanbul'un bazı bölgelerinde sis etkili oldu

İstanbul

Kentte sabahın ilk ışıklarıyla etkili olmaya başlayan sis, özellikle boğaz hattı ve çevresinde etkisini gösterdi.

Hafta sonu ve günün erken saatleri olması nedeniyle trafik akışında sis kaynaklı aksama görülmedi. Deniz seferlerinde de herhangi bir aksaklık yaşanmadı.

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