İstanbul'un bazı bölgelerinde sis etkili oldu
İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinde sis etkili oldu.
İstanbul
Kentte sabahın ilk ışıklarıyla etkili olmaya başlayan sis, özellikle boğaz hattı ve çevresinde etkisini gösterdi.
Hafta sonu ve günün erken saatleri olması nedeniyle trafik akışında sis kaynaklı aksama görülmedi. Deniz seferlerinde de herhangi bir aksaklık yaşanmadı.
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İstanbul'da sabah saatlerinde boğaz çevresinde sis etkili oldu pic.twitter.com/Psh7Yc0hHi— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) September 29, 2024