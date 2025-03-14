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Gündem, Ramazan 2025

İstanbullular güzel havayı fırsat bilerek yeşil alanlarda iftar yaptı

İstanbul'da güzel havayı değerlendirmek isteyen bazı vatandaşlar açık alanlarda iftar yaptı.

Ekip  | 14.03.2025 - Güncelleme : 14.03.2025
İstanbullular güzel havayı fırsat bilerek yeşil alanlarda iftar yaptı Fotoğraf: Erhan Elaldı/AA

İstanbul

Kentte mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının da etkisiyle bazı İstanbullular iftarlarını yapmak için sahil kenarları ve yeşil alanları tercih etti.

Vatandaşların bazıları kurdukları masalarda, bazıları ise yer sofralarında yanlarında getirdikleri yiyeceklerle oruçlarını açtı.

Mehmet Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havanın sıcak olması sebebiyle eşi ve çocuklarıyla Zeytinburnu sahilinde yer sofrası kurduklarını belirtti.

Ramazan ayının bitmesini istemediğini ifade eden Güneş, oruca alıştığını söyledi.

Yalçın Mahmutbey de havanın güzel olduğunu, arkadaşlarıyla birlikte iftarlarını yapmak için parka geldiklerini dile getirdi.

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