Dolar
34.17
Euro
37.75
Altın
2,651.60
ETH/USDT
2,316.90
BTC/USDT
60,111.00
BIST 100
8,900.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde deri üretimi yapan fabrikada çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor Ticaret Bakanı Ömer Bolat konuşuyor Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Adana Şakirpaşa Havalimanında devam ediyor Üsküdar önlerinde gemi kazası meydana geldi - VTR
logo
Gündem

İstanbul'daki okullarda 5 bin 500 ek temizlik personeli göreve başladı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, kentteki okullarda görev alacak 5 bin 500 ek temizlik personelinin göreve başladığını bildirdi.

Alper Korkmaz  | 03.10.2024 - Güncelleme : 03.10.2024
İstanbul'daki okullarda 5 bin 500 ek temizlik personeli göreve başladı

İstanbul

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulların açıldığı ilk hafta ufak problemlerin yaşandığını, İŞKUR İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında İstanbul'da ilk etapta yeterince temizlik görevlisi bulanamadığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığının konuyla ilgili çalışma başlattığını belirten Yentür, "Bakanlığımızın girişimleri sonucu İstanbul'a tekrardan 5 bin 500 kişilik Toplum Yararına Çalışma Programı'ndan (TYP) tam zamanlı temizlik görevlisi kadrosu verildi. İş Gücü Uyum Programından 13 bin, TYP'den 5 bin 500 kadromuz var. Ayrıca İstanbul'umuzda 1595 kadrolu hizmetlimiz bulunuyor." dedi.

Yentür, AA ekibiyle birlikte gezdiği Fatih'teki Şehit Yunus Emre Ezer İlkokulu'nda 6 temizlik personelinin İşgücü Uyum Programı kapsamında 3'er gün 2 devre halinde çalıştıklarını belirtti.

Eğitim ortamlarının hijyen ve temizliğinin birinci öncelikli konulardan biri olduğunu vurgulayan Yentür, "İstanbul'umuzda şu anda sınıflarımızın, okullarımızın ve bahçelerimizin temizliği ve hijyeniyle ilgili hiçbir sorun yaşamamaktayız. Bütün kadrolarımızda temizlik görevlilerimizi görevlendirdik. Sınıflarımız, tuvaletlerimiz, çocuklarımız için her sabah ve teneffüslerde tertemiz, pırıl pırıl, hijyene dikkat ederek eğitim öğretim ortamını sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Herhangi bir belediyenin tam zamanlı ve tam yıl başvurusu yok"

Temizlik personeline hijyen, sağlıklı iletişim, okuldaki kurallarla ilgili bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri de yürüttüklerini söyleyen Yentür, onların emekleriyle tuvaletleri, derslikleri ve bahçesiyle tertemiz, herkesin içinin rahat bir şekilde çocukların eğitim gördüğü ortamlar sunduklarını dile getirdi.

Tüm öğretim yılı boyunca herhangi bir belediyenin kendilerine temizlik başvurusu olmadığını ifade eden Yentür, "Bu noktada herhangi bir belediyenin tam zamanlı ve tam yıl uygulaması olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze herhangi bir başvurusu yok. Kamuoyunda böyle bir algı da var. İstanbul ilinde ne büyükşehir belediyesi tarafından ne de ilçe belediyesi tarafından tam zamanlı olarak okulların tam yıl, tam gün boyunca temizliğiyle ilgili herhangi bir resmi müracaat bulunmamaktadır." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'daki okullarda 5 bin 500 ek temizlik personeli göreve başladı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Filistin mesajı
Marmara'da, Ege Denizi, Akdeniz ve Atlas Okyanusu'nda yaşayan grida görüldü
Milli Güvenlik Kurulu toplandı
Tekirdağ'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Benzer haberler

İstanbul'daki okullarda 5 bin 500 ek temizlik personeli göreve başladı

İstanbul'daki okullarda 5 bin 500 ek temizlik personeli göreve başladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet