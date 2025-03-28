Dolar
38.01
Euro
40.95
Altın
3,077.44
ETH/USDT
1,897.80
BTC/USDT
85,216.00
BIST 100
9,432.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul'daki havalimanlarında bayram tatili yoğunluğu başladı

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkartılması dolayısıyla memleketleri, tatil bölgeleri ve yurt dışına gitmek isteyenler, İstanbul havalimanlarında yoğunluk oluşturdu.

Kenan Irtak  | 28.03.2025 - Güncelleme : 28.03.2025
İstanbul'daki havalimanlarında bayram tatili yoğunluğu başladı Fotoğraf: Kenan Irtak/AA

İstanbul

Resmi tatilin başlamasından bir gün önce İstanbul'daki havalimanları kalabalıklaştı. Tatil için İstanbul'dan ayrılacak vatandaşlar, öğleden sonra İstanbul Havalimanı'na gelmeye başladı.

Havalimanının giriş nizamiyesi ve terminalin önündeki caddede zaman zaman trafik oluştu.

Polis ve İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ekipleri, gerekli uyarıları yaparak trafik yoğunluğunu azaltmaya çalıştı. İGA ekiplerince, kuyruk oluşmasını engellemek için terminal binası girişindeki x-ray kontrol noktaları ile kapılar açık tutularak, yolcuların havalimanına girişi hızlandırıldı.

Güvenlik kontrolünün ardından terminale giren yolcular, iç ve dış hat kontuvarlarında bilet ve valiz işlemleri için sıraya girdi. Özellikle iç hat kontuvarları ve uçağa geçişteki ikinci kontrol noktasında kuyruklar oluştu.

Çocuklu aileler, vakit kaybetmemeleri için ailelere ayrılan özel bölümden geçirildi.

Dış Hatlar Giden Yolcu Terminali'ndeki tüm pasaport bankolarını açık tutan polisler ise bazı vatandaşları e-pasaport bankolarına yönlendirerek yardımcı oldu.

İstanbul Havalimanı'nda bugün planlanan 1544 uçuşla 242 bin 455 yolcunun seyahat etmesi bekleniyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu trafiği yüzde 8 artacak

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da Ramazan Bayramı tatili yoğunluğu yaşanıyor. Yolcular, x-ray kontrol noktalarında, bilet ve valiz işlemleri için kontuvarların önünde yoğunluk oluşturdu. Havalimanı yönetimi, Ramazan Bayramı ve ara tatil sürecinde beklenen yolcu yoğunluğuna yönelik çeşitli alanlarda kapasite artışına gitti.

Bugün ve 6 Nisan tarihleri arasında, yaz tarifesinin başlaması ve bayramla okullardaki ara tatilin çakışması nedeniyle uçuş ve yolcu trafiğinde yüzde 8 artış öngörülüyor. Bu tarihler arasında yaklaşık 3 bin 200 iç hat ve 4 bin 200 dış hat uçuşunun gerçekleşmesi, toplamda ise 1 milyon 240 bin yolcunun havalimanını kullanması bekleniyor.

Artan yolcu trafiği göz önünde bulundurularak operasyon, güvenlik ve temizlik alanlarında ek personel görevlendirildi.

Dış hatlar gidiş terminalinde ise işlemleri hızlandırmak için pasaport kontrol noktalarında 18 yeni e-pasaport bankosu hizmete alınarak terminaldeki e-pasaport banko sayısı 34'e çıkarıldı.

Yolcu işlem ve kuyruk bekleme sürelerini azaltmak için daha önce 88 olan x-ray cihazlarına 22 tane daha ilave yapıldı.

Gelen kat alanında ise bekleme ve işlem alanları genişletilerek 2 pasaport kabini eklendi. Mevcuttaki 8 e-pasaport banko sayısı 11 ilaveyle 19'a çıkarıldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'daki havalimanlarında bayram tatili yoğunluğu başladı
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yangında zarar gören alanlar tespit edildi
Ankara Valisi Şahin'den bayram tedbirlerine ilişkin açıklama
Otoyol jandarması Ramazan Bayramı öncesi görev başında
Haymana'daki trafik kazasında 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Benzer haberler

İstanbul'daki havalimanlarında bayram tatili yoğunluğu başladı

İstanbul'daki havalimanlarında bayram tatili yoğunluğu başladı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde bayram tatili hareketliliği kısmen başladı

Otoyol jandarması Ramazan Bayramı öncesi görev başında

Bakan Yerlikaya'dan "bir kural, bir ömür" paylaşımı

Bakan Yerlikaya'dan "bir kural, bir ömür" paylaşımı
Bodrum bayram tatilini geçirmek isteyenlerin uğrak noktası olacak

Bodrum bayram tatilini geçirmek isteyenlerin uğrak noktası olacak
İsrail, Batı Şeria'daki Filistinlilerin cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya ulaşmasını bir kez daha engelledi

İsrail, Batı Şeria'daki Filistinlilerin cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya ulaşmasını bir kez daha engelledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet