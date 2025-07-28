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İstanbul'da uyuşturucu sağladığı kişinin komaya girmesine neden olduğu öne sürülen şüpheli adliyede

İstanbul'da uyuşturucu temin ettiği kişinin komaya girmesine sebep olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.

İlyas Kaçar  | 28.07.2025 - Güncelleme : 28.07.2025
İstanbul'da uyuşturucu sağladığı kişinin komaya girmesine neden olduğu öne sürülen şüpheli adliyede

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 14 Temmuz'da uyuşturucu kullanımından dolayı hastaneye kaldırılan, yoğun bakımda komada olan ve hayati tehlikesi süren mağdur G.Ç'ye uyuşturucu madde temin ederek kullanmasını sağladığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan G.İ'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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Şüpheli G.İ, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Zanlı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "uyuşturucu madde temin etme" ve "olası kastla öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alınmıştı.

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