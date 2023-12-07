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İstanbul'da trafik yoğunluğu akşam saatlerinde yüzde 89 oldu

İstanbul'da etkisini arttıran yağmur nedeniyle kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 89'a yükselirken toplu taşımada da yoğunluk yaşandı.

Berfin Kıraç, Muhammed Gencebay Gür  | 07.12.2023 - Güncelleme : 07.12.2023
İstanbul'da trafik yoğunluğu akşam saatlerinde yüzde 89 oldu

İstanbul

İstanbul'da etkisini arttıran yağmur nedeniyle kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 89'a yükselirken toplu taşımada da yoğunluk yaşandı.

Kentin Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kartal ile Kadıköy arasında her iki yönde araç yoğunluğu görülüyor.

TEM Otoyolu'nda Sancaktepe ile Ataşehir, Şile Otoyolu'nda ise Altunizade ile Ümraniye arasında araçlar güçlükle ilerliyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişte trafik yoğunluğu Ünalan'dan başlıyor. Diğer istikamette Çağlayan'dan başlayan trafik yoğunluğu, köprüde normale dönerken Ataşehir'de artıyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrupa Yakası'na geçişlerde trafik yoğunluğu Ümraniye ayrımından başlıyor. Maslak ile Hasdal arasında araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Büyükçekmece ile Zincirlikuyu arasında her iki yönde trafik adeta durma noktasına geldi.

Hadımköy yolu üzerinde yaşanan trafik yoğunluğu çift yönlü devam ederken, D-100 Haramidere kavşağı ile TEM Otoyolu arasında her iki yönde araç yoğunluğu görülüyor.

TEM Otoyolu Kuzey Yan Yol ile Metris kavşağı arasındaki çift yönlü trafik yoğunluğu sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Basın Ekspres Caddesi'nde trafik her iki yönde ağır ilerlerken Alibeyköy ile Eminönü ve Karaköy ile Ortaköy arası sahil yollarında da çift yönlü trafik yoğunluğu gözleniyor.

Beylikdüzü ve Avcılar arasında D-100 karayolu ile Küçükçekmece ve Avcılar arasındaki yan yolda trafik ağır ilerliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'na göre kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı.

Toplu taşıma durak ve araçlarında yolcu yoğunluğu

Öte yandan, akşam saatlerinde mesainin bitmesiyle evlerine gitmeye çalışanlar tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.

Kent genelindeki bazı metrobüs, İETT ve tramvay aktarma istasyonlarının da bulunduğu Zincirlikuyu, Cevizlibağ ve Zeytinburnu'nda yoğunluk gözlendi.

Turnike bölgesinden metrobüse, metroya veya otobüs duraklarına ulaşmaya çalışanlar zor anlar yaşadı.

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