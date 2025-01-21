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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a para gönderdiği iddia edilen 12 zanlı yakalandı

İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'a para gönderdiği öne sürülen 12 şüpheli gözaltına alındı.

İrem Demir  | 21.01.2025 - Güncelleme : 21.01.2025
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a para gönderdiği iddia edilen 12 zanlı yakalandı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma başlatıldı.

MASAK raporlarının incelenmesi sonucunda, 16 şüphelinin sözde "Mazlumlara Destek Platformu" isimli sosyal medya oluşumu vasıtasıyla DEAŞ silahlı terör örgütüne para transfer ettiği tespit edildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, Kağıthane, Sultangazi, Esenyurt, Sarıyer, Sultanbeyli, Kadıköy, Şişli, Ataşehir ve Gaziosmanpaşa'da belirlenen ikametlere yapılan eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda çok sayıda dijital materyal, 1 tabanca, 2 şarjör ve 120 mermi ele geçirildi.

Firari 4 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

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