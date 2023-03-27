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İstanbul'da TEM Otoyolu'ndaki kazada 6 kişi hayatını kaybetti

TEM Otoyolu Silivri mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Fatih Çağlar Demirbaş, Ferhat Yasak, Fatih Ulaş, Alparslan Ermiş  | 27.03.2023 - Güncelleme : 27.03.2023
İstanbul'da TEM Otoyolu'ndaki kazada 6 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Alparslan Ermiş - AA

İstanbul

Otoyolun Edirne istikametinde ilerleyen hafriyat kamyonu, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi üzerine karşı şeride geçip iki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen kamyon sürüklenerek yol kenarında durabildi.

Kazada iki otomobildeki 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, savcılığın incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kullanılamaz hale gelen iki otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından otoyolun İstanbul Edirne istikametindeki trafik akışı normale döndü. Diğer yöndeki trafik ise tek şeritten sağlanıyor.

Valiliğin açıklaması

İstanbul Valiliğince yapılan açıklamada, saat 15.30 sıralarında TEM Otoyolu'nda İstanbul istikameti Silivri Gazitepe Mahallesi mevkisinde sürüş hakimiyetini kaybeden ve karşı şeride geçen bir hafriyat kamyonunun 2 otomobile çarptığı aktarıldı.

Kazada, 6 vatandaşın hayatını kaybettiği, 3 vatandaşın da yaralandığı belirtilen açıklamada, kaza mahalline ivedilikle jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD ekiplerinin sevk edildiği, her iki istikamette trafiğin tek şeritten sağlandığı kaydedildi.



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