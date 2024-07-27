Dolar
32.95
Euro
35.80
Altın
2,387.18
ETH/USDT
3,259.80
BTC/USDT
68,604.00
BIST 100
10,891.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul'da taksiciler yeni tarife için cihazlarını istasyonlarda güncelletiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla ücretlere yapılan zammın ardından harekete geçen taksiciler, istasyonlarda taksimetre cihazlarını güncelletmeye başladı.

Alper Korkmaz  | 27.07.2024 - Güncelleme : 27.07.2024
İstanbul'da taksiciler yeni tarife için cihazlarını istasyonlarda güncelletiyor

İstanbul

UKOME toplantısında alınan kararla, taksimetre açılış ücretinin yüzde 22,19 zamla 24,55 liradan 30 liraya, sarı taksi mesafe ücretinin kilometre başına 17,61 liradan 20 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücretinin saatlik 195,63 liradan 235 liraya, sarı taksi indi-bindi ücretinin ise 90 liradan 100 liraya çıkmasının ardından taksiciler, cihaz güncelleme için kentte belirlenen istasyonlara gitti.

Alınan karara göre, 28 Temmuz'u 29'una bağlayan gece uygulamaya geçecek yeni tarife için taksimetre ayar istasyonlarına gelen şoförler, cihazlarını güncelletti.

Bağcılar'daki istasyonda çalışan Evren Keskin, taksicilerin istasyon önünde sıraya girdiğini söyledi.

Taksimetre cihazlarını söküp güncelleme işlemi yaptıklarını dile getiren Keskin, "İşlem ortalama 20 dakika sürüyor. Bugün ve yarın için yoğunluk bekliyoruz. Burası pazartesi saat 24.00'e kadar açık olacak. Dün akşam saat 17.00'de işlemler başladı." dedi.

Keskin, kent genelinde biri çevrim içi toplam 5 taksimetre ayar istasyonu bulunduğunu, bunlardan birinin Anadolu Yakası'nda olduğunu ifade etti.

Taksi şoförü Ogün Açıkalın ise çok sıra beklemeden işlemini tamamladığını anlattı.

Geçen senelerde bu seferkinden daha çok sıra beklediğine dikkati çeken Açıkalın, "Taksiler, asgari ücrete göre kıyaslarsanız pahalı ama ekonomik şartlara göre kıyaslarsanız da çok ucuz. Bu işi doğru düzgün yaparsan kazanıyorsun." diye konuştu.

Cihaz güncellemesi için istasyona gelen Yasin Ertürk de zam yapılan taksi ücretlerinin düşük kaldığını ifade etti.

Öte yandan, taksimetre istasyonlarında güncelleme için 3 bin 950 lira alındığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM'de Netanyahu’nun ABD Kongresinde konuşmasına ilişkin tezkere: Bu demokratik ayıbı esefle karşılıyoruz
TSK'nın Somali'de görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM'de kabul edildi
Malatya'da sağlık çalışanları İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti
Pendik'te tüneldeki havalandırma fanının düşmesi trafik kazasına neden oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu

Benzer haberler

İstanbul'da taksiciler yeni tarife için cihazlarını istasyonlarda güncelletiyor

İstanbul'da taksiciler yeni tarife için cihazlarını istasyonlarda güncelletiyor

İstanbul'da imamı okla yaralayan saldırganın camiye gidişi güvenlik kamerasında

İstanbul'da cami imamını okla yaralayan şüpheli tutuklandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde Orta Vadeli Program'ı güncellemiş olacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde Orta Vadeli Program'ı güncellemiş olacağız
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet