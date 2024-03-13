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Gündem

İstanbul'da su dolan inşaat temeli Google, Apple ve Yandex haritalarında göl olarak tanımlandı

Kadıköy'de inşaat temelinde oluşan su birikintisi Google, Apple ve Yandex gibi dijital haritalarda göl olarak göründü.

Gökçe Karaköse  | 13.03.2024 - Güncelleme : 13.03.2024
İstanbul'da su dolan inşaat temeli Google, Apple ve Yandex haritalarında göl olarak tanımlandı Fotoğraf: Harun Uyanık/AA

İstanbul

Koşuyolu Mahallesi D-100 karayolu yanında 2015 yılında otel olması planlanarak başlayan inşaattaki çalışmalar, temel kazılmasının ardından 2016'da mahkeme kararıyla durduruldu.

Geçen 8 yılda hiçbir şey yapılmayan alan su ile doldu. Havadan görüntüsü küçük bir gölü andıran su dolu çukurun görüntüsü ise Google, Apple ve Yandex dijital harita uygulamalarını da şaşırttı. Haritalar suyla dolan söz konusu alanı "göl" olarak tanımladı.

İnşaat alanındaki çukurda biriken suyun tahliye edilmeye başlandığı görüldü. Bu arada inşaatın temelindeki su çukuru dron ile havadan görüntülendi.

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