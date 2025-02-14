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İstanbul'da özel sağlık kuruluşunda "fiyat pazarlığı" yapılmasına savcılıktan soruşturma

İstanbul'daki özel bir sağlık kuruluşunda acil müdahale sırasında hastayla "fiyat pazarlığı" yapılmasına ilişkin savcılıkça soruşturma başlatıldı.

Elif Somuncu  | 14.02.2025 - Güncelleme : 14.02.2025
İstanbul'da özel sağlık kuruluşunda "fiyat pazarlığı" yapılmasına savcılıktan soruşturma

İstanbul

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, özel sağlık kuruluşunda yaşanan ve sosyal medya ile basında görüntüleri yer alan olayla ilgili resen soruşturma başlattı.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından özel sağlık kuruluşuna giderek tutanak tutmuş, incelemeler sonrası anjiyografi ünitesi mühürlenmişti.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, söz konusu hastanın bugün kamu hastanesinde başarılı bir anjiyo operasyonu geçirdiğini duyurmuştu.

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İstanbul'da özel sağlık kuruluşunda "fiyat pazarlığı" yapılmasına savcılıktan soruşturma
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