Dolar
38.01
Euro
41.76
Altın
3,026.28
ETH/USDT
1,487.20
BTC/USDT
76,223.00
BIST 100
9,155.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tekirdağ’da kar yağışı etkili oluyor. Yağcı Mahallesi’nden yayındayız. Edirne’de kar yağışı devam ediyor. Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan yayındayız. Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul’da "Kişisel Veriler ve Hukuki Güncellemeler 2025 Perspektifi” programında konuşuyor.
logo
Gündem

İstanbul'da otoyoldaki gişelerde tıra çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

İstanbul'da, otoyoldaki gişelerde bekleyen tıra arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Halis Akyıldız, Mikail Bıyıklı  | 07.04.2025 - Güncelleme : 07.04.2025
İstanbul'da otoyoldaki gişelerde tıra çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti Fotoğraf: Halis Akyıldız/AA

İstanbul

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Pendik mevkisi Ankara istikametinde bulunan Mecidiye Gişeleri'nden geçmek için bekleyen 59 FG 562 plakalı tıra arkadan gelen 34 HMN 436 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü Cihat D. itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden ağır yaralı olarak çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan sürücü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ekiplerin kaza yeri ve çevresindeki çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şanlıurfa'da toz taşınımı etkili oluyor
Emniyet ve jandarma operasyonlarıyla 9 organize suç örgütü çökertildi
Çam Dağı'na ilkbaharın renkleri hakim oldu
İstanbul'da otoyoldaki gişelerde tıra çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti
İzmir'de suç örgütüne yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

İstanbul'da otoyoldaki gişelerde tıra çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

İstanbul'da otoyoldaki gişelerde tıra çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Başakşehir'de İETT otobüsü duvara çarptı, 5 kişi yaralandı

Bayram tatilindeki trafik kazalarında 7 günde 62 kişi hayatını kaybetti

Uşak'ta işçi servislerinin çarpışması sonucu 20 kişi yaralandı

Uşak'ta işçi servislerinin çarpışması sonucu 20 kişi yaralandı
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Kayhan'ın İzmir'deki kazada ölümüyle ilgili sürücü tutuklandı

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Kayhan'ın İzmir'deki kazada ölümüyle ilgili sürücü tutuklandı

Kastamonu'da trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Kastamonu'da trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet