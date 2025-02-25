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İstanbul'da metrobüs durağına bağlanan alt geçidi su bastı

İstanbul Küçükçekmece'deki Cennet metrobüs durağına bağlanan alt geçidi su bastı, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İbrahim Halil Aktürk  | 25.02.2025 - Güncelleme : 25.02.2025
İstanbul'da metrobüs durağına bağlanan alt geçidi su bastı Fotoğraf: Engin Zafer Zverotiç/AA

İstanbul

Cennet metrobüs durağına bağlanan alt geçitte akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle su birikintisi oluştu.

Suyun kısa sürede alt geçidi kaplaması üzerine bölgeye İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Bazı vatandaşların su birikintisinin bulunduğu yerden geçerken zor anlar yaşadığı görüldü. Çalışma nedeniyle merdivenlere geçişler kapatılırken, sadece yürüyen merdivenler kullanılabildi.

Alt geçidi kullanan vatandaşlar, daha önce de bölgede aynı sorunun yaşandığını ve mağdur olduklarını belirterek, yetkililere çağrıda bulundu.

Biriken su, ekiplerin çalışmasıyla tahliye edildi.

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