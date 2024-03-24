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İstanbul'da köprüler Pakistan Milli Günü için ışıklandırıldı

İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Yavuz Sultan Selim (YSS) köprüleri, Pakistan Milli Günü dolayısıyla yeşil ve beyaz renklerle aydınlatıldı.

Muhammed Gencebay Gür  | 24.03.2024 - Güncelleme : 24.03.2024
İstanbul'da köprüler Pakistan Milli Günü için ışıklandırıldı Fotoğraf: Muhammed Gencebay Gür/AA

İstanbul

FSM ve YSS köprüleri, "23 Mart Pakistan Milli Günü"ne dikkati çekmek amacıyla yeşil ve beyaz renge büründü.

Dün akşam havanın kararmasıyla başlayan her iki köprüdeki aydınlatmanın sabaha kadar devam edeceği öğrenildi.

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