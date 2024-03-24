İstanbul'da köprüler Pakistan Milli Günü için ışıklandırıldı
İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Yavuz Sultan Selim (YSS) köprüleri, Pakistan Milli Günü dolayısıyla yeşil ve beyaz renklerle aydınlatıldı.
İstanbul
FSM ve YSS köprüleri, "23 Mart Pakistan Milli Günü"ne dikkati çekmek amacıyla yeşil ve beyaz renge büründü.
Dün akşam havanın kararmasıyla başlayan her iki köprüdeki aydınlatmanın sabaha kadar devam edeceği öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.