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İstanbul'da kontrolden çıkan metrobüs 4 otomobile çarptı

Şişli'de Zincirlikuyu durağında kontrolden çıkarak bariyerleri aşan metrobüs 4 otomobile çarptı.

Uğur İslamoğlu, Ferhat Yasak  | 21.01.2025 - Güncelleme : 21.01.2025
İstanbul'da kontrolden çıkan metrobüs 4 otomobile çarptı

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Zincirlikuyu durağında hareket halinde olan metrobüs, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak bariyerleri aşıp, D-100 kara yoluna girdi.

Metrobüs, kara yolunda o sırada seyir halinde olan 4 otomobile çarptıktan sonra durabildi.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araçların kara yolunu kapatması nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik akışı durdu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.

Araçların kara yolundan kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından bölgede trafik akışı normale döndü.

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