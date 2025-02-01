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İstanbul'da kolonlarında çatlaklar oluşan bina tahliye edildi

Bahçelievler'de kolonlarında çatlaklar oluşan 6 katlı bina belediye ekiplerince boşaltıldı.

Muhammed Gencebay Gür  | 01.02.2025 - Güncelleme : 01.02.2025
İstanbul'da kolonlarında çatlaklar oluşan bina tahliye edildi

İstanbul

Hürriyet Mahallesi Birlik 1 Sokak'taki 6 katlı binanın sakinleri, kolonlarda çatlaklar oluştuğu, binanın sallandığı ve tabanında çökme olduğu gerekçesiyle belediyeye ihbarda bulundu.

Bunun üzerine adrese Bahçelievler Belediyesi zabıtası ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Belediye ekipleri, yaptıkları ön inceleme sonrası binanın tahliye edilmesini kararlaştırdı.

Apartmandaki 8 daireden 7'sinde ikamet eden ailelerin geceyi akrabalarında geçireceği, bir ailenin ise belediye tarafından otele yerleştirileceği öğrenildi.

1986 yılında inşa edilen binayla ilgili kararın, yapılacak detaylı testlerin ardından verileceği belirtildi.

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