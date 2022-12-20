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İstanbul'da kaçakçılık operasyonunda 6 bin şişe sahte içki ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 6 bin şişe sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Alparslan Ermiş, Fatih Ulaş   | 20.12.2022
İstanbul'da kaçakçılık operasyonunda 6 bin şişe sahte içki ele geçirildi

İstanbul

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bazı şüphelilerin kurdukları imalathanede ürettikleri sahte içkileri, yılbaşı öncesinde otel, eğlence mekanı ve tekel bayisi gibi yerler aracılığıyla piyasaya sürecekleri bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin, kurdukları paravan şirketler aracılığıyla imalathanelerde temizlik ürünü ve dezenfektan adı altında sahte alkol ürettiklerini tespit eden ekipler, Arnavutköy, Sarıyer ve Silivri'de bulunan 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı, 2 bin 500 şişe sahte viski, 2 bin şişe sahte rakı, 1500 şişe sahte votka ile 5 bin litre etil alkol, 250 litre alkol aroması, 50 bin sahte "TAPDK" bandrolü ele geçirildi.

Adreslerdeki 375 bin sahte yabancı ülke bandrolü, 2 alkol soğutma fanı, 4 dalgıç pompası, 2 su tankı, 380 bin kapak ile etiket türü malzeme ve alkol damıtma kazanına da el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet etmek" suçundan adli makamlara sevk edildi.

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