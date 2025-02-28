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İstanbul'da kaçak silah imalatı ve ticareti operasyonunda 30 zanlı yakalandı

İstanbul'da 62 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda kaçak silah imalatı ve ticareti yaptığı iddia edilen 30 şüpheli gözaltına alındı.

Elif Somuncu  | 28.02.2025 - Güncelleme : 28.02.2025
İstanbul'da kaçak silah imalatı ve ticareti operasyonunda 30 zanlı yakalandı

İstanbul

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçede silah imalatı, ticareti ve sevkiyatı yapan şüphelilere yönelik soruşturma başlattı.

Bu kapsamda 62 farklı adrese eş zamanlı operasyon yapan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda, 54 tabanca, 4 kalem görüntülü suikast silahı, 17 silah gövdesi, 2 kurusıkı tabanca, 88 şarjör, 1000 fişek, eylem amaçlı balistik yelek ve maske, 2 el telsizi, 22 bin 500 avro ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

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İstanbul'da kaçak silah imalatı ve ticareti operasyonunda 30 zanlı yakalandı
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