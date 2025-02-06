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İstanbul'da etkili olan kar sürücülere zor anlar yaşattı

İstanbul'da yer yer şiddetini artıran kar, sürücülere zor anlar yaşattı.

Alper Korkmaz, Hamdi Dindirek, Gökçe Karaköse, Cüneyt Sevindik  | 06.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
İstanbul'da etkili olan kar sürücülere zor anlar yaşattı

İstanbul

Kent için yapılan kuvvetli kar yağışı uyarılarının ardından birçok noktada yağış sürüyor.

Avrupa Yakası'nda Küçükçekmece, Sultangazi, Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar ve Başakşehir'de devam eden kar yağışı, Büyükçekmece'de yerini tipiye bıraktı.

Yolların, evlerin çatılarının ve arabaların karla kaplandığı Büyükçekmece'de sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Yolda araçlarıyla ilerleyemeyen bazı sürücüler çareyi yol kenarında beklemekte bulurken, yolda kalan bir aracı da başka bir aracın iterek ilerlettiği anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Büyükçekmece'de bir başka sürücü de aracın önündeki karları temizleyerek yokuşu çıkmaya çalıştı.

Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi'nde de aniden bastıran kar nedeniyle bazı araçlar kayarak ilerlerken, bazıları da yolda bekledi.

Sürücülerin yanı sıra motosikletliler de beyaz örtüyle kaplanan yolda ilerlemekte güçlük yaşadı.

Anadolu Yakası'nda da Sancaktepe, Sultanbeyli, Kartal ve Üsküdar'da kar yağışı aralıklarla sürüyor.

Kentin yüksek noktalarından Çamlıca Tepesi'nde kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Karın keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlar aileleriyle Çamlıca Tepesi'ne geldi. Bazı vatandaşlar fotoğraf çekilirken, kimileri ise kar topu oynadı.

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