Dolar
14.73
Euro
16.02
Altın
1,921.16
ETH/USDT
3,365.90
BTC/USDT
45,427.00
BIST 100
2,326.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi

İstanbul'da polis ekipleri, çok sayıda adrese sabaha karşı eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Muhammed Gencebay Gür   | 06.04.2022
İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi

Istanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, kent genelinde önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Önceden belirlenen adreslerde detaylı arama yapıldı.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

​​​​​​​ Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 12 bin 213 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti
Fransa Türkiye'yi seyahat kısıtlaması getirilen 'turuncu ülkeler' listesinden çıkardı
Çin Kovid-19 aşı adaylarının klinik denemelerine onay verdi
Çin'de son 24 saatte 1235, Hong Kong'da 3 bin 138 Kovid-19 vakası tespit edildi
Almanya'da Kovid-19 salgınında karantina zorunluluğu 1 Mayıs'tan itibaren kaldırılacak

Benzer haberler

İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi

İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi

Tunceli’de teröristlerin kullandığı 5 sığınak imha edildi

Arıza yapan İETT otobüsü trafiği aksattı

TDV'nin "Kitap ve Kültür Fuarı" 9 Nisan'da açılacak

TDV'nin "Kitap ve Kültür Fuarı" 9 Nisan'da açılacak
Kanserin yol açtığı karaciğerindeki kitleden kapalı yöntem operasyonuyla kurtuldu

Kanserin yol açtığı karaciğerindeki kitleden kapalı yöntem operasyonuyla kurtuldu
Terör örgütü PKK'ya eleman kazandırdığı belirlenen öğretmen tutuklandı

Terör örgütü PKK'ya eleman kazandırdığı belirlenen öğretmen tutuklandı