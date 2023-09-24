Dolar
27.17
Euro
28.97
Altın
1,925.26
ETH/USDT
1,592.60
BTC/USDT
26,574.00
BIST 100
8,039.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul'da düzenlenen operasyonda çok sayıda yabani hayvan derisi ele geçirildi

Kağıthane'de imalathaneye düzenlenen operasyonda Afrika ülkelerinden kaçak getirilen 1514 timsah derisi, 159 deve kuşu derisi, 42 yılan derisi, 245 kadın çantası ile 190 cüzdan ele geçirildi.

Mücahit Türetken  | 24.09.2023 - Güncelleme : 24.09.2023
İstanbul'da düzenlenen operasyonda çok sayıda yabani hayvan derisi ele geçirildi

İstanbul

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şüphelinin Afrika ülkelerinden yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirttiği yabani hayvan derilerini çanta ve cüzdan gibi aksesuarlara dönüştürdüğünü tespit etti.

Bu kapsamda Kağıthane'deki imalathaneye düzenlenen operasyonda 1514 timsah derisi, 159 deve kuşu derisi, 42 yılan derisi ve bu derilerden imal edilmiş 245 kadın çantası ile 190 cüzdan ele geçirildi.

Yabani hayvan derileri, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğüne teslim edilirken şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara gönderildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Teröre "Pençe-Kilit" darbesi
TSK Hava Rezerv Gücü orman yangınlarıyla mücadeleye etkin destek verdi
Bakan Yerlikaya, 7 ildeki uyuşturucu operasyonlarında 72 kişinin yakalandığını bildirdi
Erzurum'da yolcu otobüsü şarampole devrildi, 3 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı
İstanbul'da düzenlenen operasyonda çok sayıda yabani hayvan derisi ele geçirildi

Benzer haberler

İstanbul'da düzenlenen operasyonda çok sayıda yabani hayvan derisi ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonda çok sayıda yabani hayvan derisi ele geçirildi

Camide alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaşan zanlının ifadesi ortaya çıktı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet