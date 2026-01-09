Dolar
Gündem

İstanbul'da dün etkili olan şiddetli fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi

İstanbul'da dün sabah saatlerinde başlayıp etkisini aralıklarla sürdüren şiddetli yağış ve fırtına, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi.

Adem Koç, Fatih Çağlar Demirbaş, Alper Korkmaz  | 09.01.2026 - Güncelleme : 09.01.2026
İstanbul'da dün etkili olan şiddetli fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi Fotoğraf: Alperen Baran Metecan/AA

İstanbul

Tuzla'da, dün kuvvetli fırtına nedeniyle alabora olan, kıyıya çarparak batan ve zarar gören teknelerin kaldırılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Deniz yüzeyinde kalan ve kıyıya vuran parçaların temizliği yapılırken, hasar alan tekneler ise vinç yardımıyla kurtarılmaya çalışılıyor. Ayrıca dalgaların karaya getirdiği atıkların da temizlenmesi için çalışma yapılıyor.

  

Büyükçekmece Sahili'nde ise kıyı şeridi boyunca dalgaların taşıdığı atıklar olduğu görüldü.

Fatih ve Mimaroba mahallelerinde ise devrilen ağaçlar kaldırıldı.


