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İstanbul'da denize atık su deşarjı nedeniyle İSKİ'ye 1,3 milyon liralık ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) Marmara Denizi'ne kanalizasyon suyu ve gıda atığı döktüğünün tespit edildiğini, bu nedenle 1 milyon 337 bin 354 lira para cezası uygulandığını bildirdi.

Fatma Sevinç Çetin  | 16.01.2025 - Güncelleme : 16.01.2025
İstanbul'da denize atık su deşarjı nedeniyle İSKİ'ye 1,3 milyon liralık ceza

Ankara

Bakanlık, İstanbul'daki Üsküdar Kuleli Mahallesi Kuleli Caddesi'nde denize atık su deşarjı olduğu ihbarı üzerine başlatılan incelemenin sonucuna ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımız il müdürlüğü ekiplerince Üsküdar'daki Kuleli Caddesi'nde kanalizasyon suyu ve gıda atıklarının denize döküldüğü tespit edilmiş, Özel Çevre Koruma Bölgesi olan Marmara Denizi'ndeki kirliliğe İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı İSKİ'nin deşarjının neden olduğu belirlenmiştir. İlgili Çevre Kanunu'na istinaden İSKİ'ye 1 milyon 337 bin 354 lira idari ceza uygulanmıştır."



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