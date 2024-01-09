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İstanbul'da cuma ve cumartesi günleri hafif kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da cuma ve cumartesi günleri hafif kar yağışı beklendiğini bildirdi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 09.01.2024 - Güncelleme : 09.01.2024
İstanbul'da cuma ve cumartesi günleri hafif kar yağışı bekleniyor

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul çevrelerinde havanın yarın yağmurlu, kuzey kesimleri ile yüksek kesimlerinde kısa süreli karla karışık yağmurlu, perşembe günü ise parçalı çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Cuma ve cumartesi ise havanın hafif kar yağışlı, diğer günlerde parçalı bulutlu olması öngörülüyor.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak, hafta boyunca mevsim normalleri altında seyretmesi bekleniyor.


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