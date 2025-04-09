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İstanbul'da bazı metro ve tramvay seferleri arıza nedeniyle aksadı

İstanbul'da Levent-Boğaziçi Üniversitesi-Hisarüstü Metro Hattı ve Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı'ndaki arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor.

Muhammed Gencebay Gür, Mücahit Türetken, Hamdi Dindirek, Mustafa Mert Karaca, Zekeriye Çelik  | 09.04.2025 - Güncelleme : 09.04.2025
İstanbul'da bazı metro ve tramvay seferleri arıza nedeniyle aksadı

İstanbul

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, Levent-Boğaziçi Üniversitesi-Hisarüstü Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle seferlerin yapılamadığı belirtildi. Hat güzergahında İETT otobüsleri ile ücretsiz hizmet verildiği kaydedildi.

Metro İstanbul'dan tramvay hattındaki arızaya ilişkin yapılan açıklamada da "T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler, Topkapı-50. Yıl istasyonları arasında normal işletme düzeninde, 50. Yıl-Mescid-i Selam istasyonları arasında ise ring seferi olarak yapılmaktadır." bilgisi verildi.

Metro, tramvay ve teleferik seferlerinde yoğunluk yaşanıyor

Levent-Boğaziçi Üniversitesi-Hisarüstü Metro Hattı'nda yaşanan teknik arıza sonucu seferlerin yapılamaması nedeniyle metroyu kullanamayan vatandaşlar, İETT duraklarında yoğunluk oluşturdu.

T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı'nda da teknik arıza nedeniyle seferler bir süre yapılamadı.

Tramvayın 50. Yıl ile Mescid-i Selam istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verildi. Hattaki arıza nedeniyle tramvaydan inen vatandaşlar duraklarda uzun kuyruklar oluşturdu.

TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı'nda ise elektrik dağıtım kurumu kaynaklı yaşanan enerji kesintisi nedeniyle seferlerin yapılamadığı bildirildi.

Öte yandan, Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı'nda seferler normale dönmüştür." ifadeleri kullanıldı.

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