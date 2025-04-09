İstanbul'da bazı metro ve tramvay seferleri arıza nedeniyle aksadı
İstanbul'da Levent-Boğaziçi Üniversitesi-Hisarüstü Metro Hattı ve Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı'ndaki arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor.
İstanbul
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, Levent-Boğaziçi Üniversitesi-Hisarüstü Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle seferlerin yapılamadığı belirtildi. Hat güzergahında İETT otobüsleri ile ücretsiz hizmet verildiği kaydedildi.
Metro İstanbul'dan tramvay hattındaki arızaya ilişkin yapılan açıklamada da "T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler, Topkapı-50. Yıl istasyonları arasında normal işletme düzeninde, 50. Yıl-Mescid-i Selam istasyonları arasında ise ring seferi olarak yapılmaktadır." bilgisi verildi.
Metro, tramvay ve teleferik seferlerinde yoğunluk yaşanıyor
Levent-Boğaziçi Üniversitesi-Hisarüstü Metro Hattı'nda yaşanan teknik arıza sonucu seferlerin yapılamaması nedeniyle metroyu kullanamayan vatandaşlar, İETT duraklarında yoğunluk oluşturdu.
T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı'nda da teknik arıza nedeniyle seferler bir süre yapılamadı.
Tramvayın 50. Yıl ile Mescid-i Selam istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verildi. Hattaki arıza nedeniyle tramvaydan inen vatandaşlar duraklarda uzun kuyruklar oluşturdu.
TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı'nda ise elektrik dağıtım kurumu kaynaklı yaşanan enerji kesintisi nedeniyle seferlerin yapılamadığı bildirildi.
Öte yandan, Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı'nda seferler normale dönmüştür." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.