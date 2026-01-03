Dolar
43.04
Euro
50.48
Altın
4,333.15
ETH/USDT
3,101.30
BTC/USDT
89,589.00
BIST 100
11,498.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul'da bariyere çarpan İETT otobüsündeki 2 yolcu yaralandı

Arnavutköy'de İETT otobüsünün bariyere çarpması nedeniyle 2 yolcu yaralandı.

Ahmet Cemil Yeşilmen  | 03.01.2026 - Güncelleme : 03.01.2026
İstanbul'da bariyere çarpan İETT otobüsündeki 2 yolcu yaralandı Fotoğraf: Ahmet Cemil Yeşilmen/AA

İstanbul

Bolluca İhsaniye Caddesi'nde, Arnavutköy-Kemerburgaz seferini yapan 34 NL 8075 plakalı otobüs, kayganlaşan yolda savrularak bariyere çarptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik, otobüsün yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ardahan sıfırın altında 39,7 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili oldu
Sultanbeyli'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
İstanbul'da bariyere çarpan İETT otobüsündeki 2 yolcu yaralandı
Türkiye ve dünya gündemi
Adana'da göktaşı olduğu değerlendirilen cismin düşüşü bir otomobilin kamerasınca kaydedildi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İstanbul'da 2025'te yapılan muayene sayısı 208 milyona dayandı

İstanbul'da 2025'te yapılan muayene sayısı 208 milyona dayandı

Sultanbeyli'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

İstanbul'da bariyere çarpan İETT otobüsündeki 2 yolcu yaralandı

İstanbul'da dünkü yağışın ardından bazı noktalardaki kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi buldu

İstanbul'da dünkü yağışın ardından bazı noktalardaki kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi buldu
İsviçre'de gece kulübünde çıkan yangın, tarihteki benzer örnekleri hatırlattı

İsviçre'de gece kulübünde çıkan yangın, tarihteki benzer örnekleri hatırlattı
İstanbul'da 1150 çift koruyucu ailelikle çocuklara umut oldu

İstanbul'da 1150 çift koruyucu ailelikle çocuklara umut oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet