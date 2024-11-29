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İstanbul'da alışveriş merkezlerinde kasım indirimi nedeniyle yoğunluk oluştu

İstanbul'da, markaların başlattığı kasım indirimlerinden faydalanmak isteyenler, alışveriş merkezlerinde yoğunluk oluşturdu.

Alper Korkmaz, İbrahim Halil Aktürk  | 29.11.2024 - Güncelleme : 29.11.2024
İstanbul'da alışveriş merkezlerinde kasım indirimi nedeniyle yoğunluk oluştu Fotoğraf: Alper Korkmaz/AA

İstanbul

Sabahın erken saatlerinden itibaren alışveriş merkezlerinin önüne gelenler, mağazaların açılış saatini bekledi.

Esenyurt'taki bir alışveriş merkezinin önünde uzun kuyruklar oluştu.

Şişli'de bulunan bir alışveriş merkezinde de hareketlilik yaşandı. Mağazalarda kabin ve kasa önlerinde kuyruk oluştuğu görüldü.

Bakırköy'deki bir alışveriş merkezinde de yoğunluk yaşandı.

Dünya genelinde her yıl tekrarlanan indirim kampanyasında ürün alanlar mutluluk yaşarken, bazıları da istedikleri ürünlerin tükenmesi nedeniyle hayal kırıklığına uğradı.​​​​

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