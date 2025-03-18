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İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e kadar çıktı

İstanbul'da, haftanın ikinci iş gününde iftar saatinin yaklaşması ve yağışlı havanın etkisiyle bazı bölgelerde trafik yoğun seyrediyor.

Ekip  | 18.03.2025 - Güncelleme : 18.03.2025
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e kadar çıktı Fotoğraf: Muhammed Gencebay Gür - AA

İstanbul

Mesaisini tamamlayan İstanbulların iftara yetişebilmek için yola koyulmaları ve sabah saatlerinde başlayan yağışın da etkisini sürdürmesiyle kentte trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İftar saatinin yaklaşmasıyla, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun bazı noktalarında, ana arter ve caddelerde trafik yoğunluğu artarken, toplu ulaşımda özellikle aktarma istasyonlarında yoğunluk olduğu gözleniyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Küçükçekmece mevkisinde Edirne istikametinde, Yenibosna ve Basın Ekspres Yolu İkitelli mevkisinde çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu İSTOÇ civarında Edirne istikametinde araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor. Çağlayan-Okmeydanı civarında da trafik çift yönlü ağır seyrediyor.

Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu Ümraniye-Kavacık istikametinde, E-5'te ise Kadıköy'den Ataşehir'e kadar trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Avrupa ve Anadolu yakalarını birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nde de trafik çift yönlü yoğun seyrediyor.

İftar için evlerine yetişmek isteyenler, bazı otobüs durakları ile metrobüs ve tramvay istasyonlarında yoğunluk oluşturdu. Özellikle aktarma noktalarında yolcular kalabalık nedeniyle araçlara binmekte güçlük çekti.

İBB CepTrafik haritası verilerine göre trafik yoğunluğu kent genelinde yüzde 83 ölçüldü.

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İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e kadar çıktı

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