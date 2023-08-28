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İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle çarşamba günü bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını bildirdi.

Semra Orkan  | 28.08.2023 - Güncelleme : 28.08.2023
İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kutlamalar kapsamında 30 Ağustos Çarşamba günü Vatan Caddesi ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatılacak.

Bu kapsamda kapatılacak yollar ve güzergahlar şöyle sıralandı:

"Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi giriş ve gelişler, D-100 kuzey ve güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri, 10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri,
Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri, Oğuzhan Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı vatan Caddesi girişleri, Sofular Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri, Halıcılar Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri, Akdeniz Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri, Akşemsettin Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri, Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarı'ndan Vatan Caddesi girişleri, Aksaray'dan Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri, Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri, Hal Yolu güneyden geliş yönüne Vatan Caddesi girişleri, Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar."

Kapatılacak yollara alternatif olarak, Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Sahil Kennedy Caddesi kullanılabilecek.

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