Dolar
27.57
Euro
28.96
Altın
1,822.06
ETH/USDT
1,648.10
BTC/USDT
27,527.00
BIST 100
8,438.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul'da 287 evsiz barınma merkezleri ve otellere yerleştirildi

İstanbul Valiliği tarafından başlatılan "Hiç Kimse Sokakta Kalmasın" uygulaması kapsamında 287 evsiz vatandaş barınma merkezleri ve otellere yerleştirildi.

Mücahit Türetken  | 04.10.2023 - Güncelleme : 04.10.2023
İstanbul'da 287 evsiz barınma merkezleri ve otellere yerleştirildi

İstanbul

Valilikten yapılan açıklamada, hayatını sokaklarda sürdüren şahıslara yönelik 23 Eylül'de başlatılan çalışmanın İstanbul Valiliği koordinasyonunda 39 ilçede devam ettiği belirtildi.

Uygulamaların emniyet, jandarma, zabıta ve ilgili birimlerin saha ekipleri tarafından yapıldığı aktarılan açıklamada, şu ana kadar 287 evsiz vatandaşın kamu kurum ve kuruluşlarının evsizler için oluşturduğu merkezler ile otellere yerleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, bu kişilerin kullandıkları baraka ve kulübe gibi yerlerin de ekipler tarafından kaldırıldığı bilgisi verildi.

İstanbul genelindeki uygulamaların düzenli olarak devam edeceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çalışmayla evsiz vatandaşlarımızın sıcak bir ortamda yaşamalarının yanı sıra şehir genelinde ortaya çıkan kötü görüntülerin de önüne geçilmesi hedefleniyor. Sokaklardan alınarak barınma merkezlerine ya da geçici olarak otellere yerleştirilen vatandaşlarımızdan sağlık problemi olanların tedavileri yapılıyor. Tedavi süreçlerinin ardından evsiz vatandaşlarımız için rehabilitasyon süreci başlayacak. Rehabilitasyon sürecinin sonrasında ise talep eden vatandaşlarımızın meslek edindirme kurslarına alınarak meslek edinmeleri sağlanacak."

STK'ler de rehabilitasyon sürecine katılacak

Açıklamada, Fatih ve Eyüpsultan'da çeşitli sivil toplum kuruluşlarının (STK) evsizlerin bakım ve rehabilitasyon süreçlerinde yer almak için İstanbul Valiliğine başvuruda bulunduğu belirtildi.

Gerekli altyapının oluşturulmasının ardından başvuruda bulunan STK'lerin de evsiz vatandaşların rehabilitasyon süreçlerinde yer alacağı aktarılan açıklamada, İstanbullulardan, evsiz ya da sokakta kalan vatandaşları 112 hattını arayarak bildirmeleri istendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Büyükelçi Kılıç'tan Fransa Dışişleri Bakanı Colonna'nın Ağrı Dağı görselli paylaşımına tepki
Depremde 100 kişinin öldüğü binanın inşası da güçlendirilmesi de projesiz ve ruhsatsız yapılmış
İstanbul'da 287 evsiz barınma merkezleri ve otellere yerleştirildi
Milli Savunma Bakanlığından "Hayvanları Koruma Günü"ne özel video
Kamu idareleri, nakit taleplerini Tek Hazine Kurumlar Hesabı Bilgi Sistemi'nden yapacak

Benzer haberler

İstanbul'da 287 evsiz barınma merkezleri ve otellere yerleştirildi

İstanbul'da 287 evsiz barınma merkezleri ve otellere yerleştirildi

İstanbul Valiliği, Bisiklet Turu etkinliği kapsamında kapatılacak yolları açıkladı

İstanbul'da denizi kirleten gemiye yaklaşık 31,9 milyon lira para cezası kesildi

İstanbul Valiliğinden yarın için kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul Valiliğinden yarın için kuvvetli yağış uyarısı
İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı

İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı
İstanbul Valiliği "Esenyurt'ta kuduz paniği" paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi

İstanbul Valiliği "Esenyurt'ta kuduz paniği" paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet