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İstanbul'da 1 milyon dolarlık hırsızlığın zanlıları tutuklandı

İş insanı Fikret Öztürk'ün Üsküdar'daki evinden 1 milyon dolar değerinde ziynet eşyasının çalınmasıyla ilgili yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Büşra Alakoyun  | 09.01.2025 - Güncelleme : 09.01.2025
İstanbul'da 1 milyon dolarlık hırsızlığın zanlıları tutuklandı

İstanbul

Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen zanlılar Musa B. ile Nihat D, savcılık ifadeleri sonrası tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Hakimlikte savunması alınan Musa B, eşine bileklik almak için Nihat D'ye para verdiğini, bileklik sahte çıkınca parayı geri istediğini, Nihat D'nin ödememesi üzerine tartıştıkları için aleyhinde ifade verdiğini söyleyerek, suçlamaları reddetti.

Şüpheli Nihat D. ise kolluk kuvvetlerine yardımcı olduğunu savunarak, "Teşhis ettim. Hırsızlık malı olduğunu bilseydim söylemezdim. Ben malzemeleri Musa'dan aldım. Musa'ya sahte bileklik satmadım. Yalan konuşmaktadır. WhatsApp konuşmalarımız söylediklerime delildir. " dedi.

Hakimlik, her iki şüphelinin tutuklanmasına hükmetti.

Ne olmuştu?

Polis, 28 Aralık 2024'te bir akaryakıt firmasının kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı Fikret Öztürk'ün Burhaniye Mahallesi Tunuslu Mahmutpaşa Caddesi'ndeki evinden hırsızlık yapılmasıyla ilgili çalışma başlatmıştı.

Zanlıların yüksek güvenlikli, korumalı sitenin etrafındaki dikenli telleri keserek evin balkon kapısından içeri girdiklerini belirleyen ekipler, çelik kasadaki tabanca, 1 milyon dolar değerinde ziynet eşyası, 10 bin dolar ve 2 bin avroyu alan şüphelilerin kaçtığını tespit etmişti.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek zanlıların kimliğini belirleyen ekipler, 25 suç kaydı bulunan Musa B. ile ziynet eşyasını ondan satın aldığı iddia edilen Nihat D'yi yakalamıştı.

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