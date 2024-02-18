Dolar
30.85
Euro
33.25
Altın
2,013.78
ETH/USDT
2,835.30
BTC/USDT
51,750.00
BIST 100
9,250.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray futbolcusu Berkan Kutlu, Süper Lig’in 26. haftasındaki MKE Ankaragücü karşılaşması sonrası açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

İstanbul Valiliğinden "havalimanında bekletildiğini" iddia eden vatandaşla ilgili açıklama

İstanbul Valiliğince, İstanbul Havalimanı'nda yaşlı bir vatandaşla ilgili çekilen videonun art niyetli olduğu, devletin aleyhine propaganda yapmaktan öte amaç taşımadığının anlaşıldığı bildirildi.

Semra Orkan  | 18.02.2024 - Güncelleme : 18.02.2024
İstanbul Valiliğinden "havalimanında bekletildiğini" iddia eden vatandaşla ilgili açıklama

Istanbul

Valilik, 17 Ocak'ta saat 15.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'nda yaşanan ve sosyal medyada "Türkçe bilmediği için havalimanında hizmet alamadı ve 2 buçuk saat rehin kaldı" şeklindeki iddialara ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, S.Ç. isimli vatandaşın Van'dan İstanbul Havalimanı'na geldiği, bu kişinin ya da yakınlarının, uçağa binmeden önce talepte bulunması gereken Wheel Chair (Refakatlı Tekerlekli Sandalye) hizmeti için başvurmadığı belirtildi.

Yolcunun bu durumunu fark eden uçak ekibinin, Van'dan hareket ederken İstanbul Havalimanı için gerekli talebi yaptığı vurgulandı.

Uçuş ekibinin yaptığı talep doğrultusunda vatandaşa uçaktan inişinden, havalimanı çıkış noktasına kadar hizmetin verildiği aktarılan açıklamada, "Yaşlı vatandaşla ilgili çekilen videonun tamamı en hafif tabirle art niyetli olup, devletimiz aleyhine propaganda yapmaktan öte amaç taşımadığı anlaşılmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, süreç şöyle anlatıldı:

"TK2751 Van'dan İstanbul Havalimanı'na gelen 1944 doğumlu S.Ç'nin uçaktan iniş süreci şu şekilde gerçekleşmiştir.14.26 uçak piste iner, 14.36 körük kapısındaki uçaktan çıkar, 14.44 tekerli sandalye ile alınır, 14.51 bagaj alım salonuna bırakılır, 15.05 6A bagaj bandı yanına geçer, 15.39 bagajını alır, 15.41 bagaj alım salonundan çıkar, 15.42 bagaj alım salonu önünde video çekilir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Valiliğinden "havalimanında bekletildiğini" iddia eden vatandaşla ilgili açıklama
İstanbul'da "kaçak sigara" operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Salih Ay, Erzincan'da son yolculuğuna uğurlandı
İBB adayı Kurum: Bizim hayalimiz, gençlerimize, geleceğimize, kadınlarımıza daha güvenli İstanbul'u inşa etmektir
Bakan Kacır: İstanbul'un kaybedecek bir dakikası daha kalmadı

Benzer haberler

İstanbul Valiliğinden "havalimanında bekletildiğini" iddia eden vatandaşla ilgili açıklama

İstanbul Valiliğinden "havalimanında bekletildiğini" iddia eden vatandaşla ilgili açıklama

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Salih Ay, Erzincan'da son yolculuğuna uğurlandı

Pendik'te polise silahla ateş açıldı

Ryanair, İsrail'e uçuşlarını iptal etme kararı aldı

Ryanair, İsrail'e uçuşlarını iptal etme kararı aldı
İstanbul'da okullardaki kitap sayısının 13 milyona çıkarılması hedefleniyor

İstanbul'da okullardaki kitap sayısının 13 milyona çıkarılması hedefleniyor
İstanbul Valisi Gül, kentteki hizmetleriyle gençleri sigaraya karşı koruyor

İstanbul Valisi Gül, kentteki hizmetleriyle gençleri sigaraya karşı koruyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet