Dolar
35.97
Euro
37.22
Altın
2,861.91
ETH/USDT
2,604.70
BTC/USDT
96,002.00
BIST 100
9,951.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul Valiliğinden Ataşehir'deki Sakarya İlkokulunun depreme dayanıklı olmadığı iddiasına ilişkin açıklama:

İstanbul Valiliği, Ataşehir'deki Sakarya İlkokulunun depreme dayanıklı olmadığı halde eğitime devam ettiği iddialarına ilişkin, okulun B blokunun boşaltılarak, öğrencilerin daha önce güçlendirme yapılan A blokta eğitimlerine devam edeceğini bildirdi.

Zeynep Rakipoğlu  | 08.02.2025 - Güncelleme : 08.02.2025
İstanbul Valiliğinden Ataşehir'deki Sakarya İlkokulunun depreme dayanıklı olmadığı iddiasına ilişkin açıklama:

İstanbul

Valiliğin açıklamasında, bugün "Ataşehir'de bulunan Sakarya İlkokulunun depreme dayanıklı olmadığı halde eğitime yeniden açıldığı" yönünde haber ve paylaşımlar yapıldığı aktarıldı.

Okulun, A ve B olmak üzere 2 bloktan oluştuğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"A blok, 2010 yılında İstanbul Valiliği tarafından güçlendirme programına alınmış ve depreme dayanıklı hale getirilmiştir. B blok ise İstanbul Valiliği tarafından güçlendirme programına alınmış ve boşaltılmıştır. Boşaltılan sınıflardaki öğrencilerimiz eğitimlerine, okulun A blokunda devam edecektir. Dolayısıyla okulumuzda eğitim gören tüm öğrencilerimiz, yine okulumuzda ikili eğitim modeliyle eğitimlerine devam edecektir."

Açıklamada, İstanbul'da milyonlarca çocuğun daha güvenli ve daha sağlam okullarda eğitimlerini sürdürmesi için başlatılan seferberliğin devam ettiği vurgulandı.

Milyarlarca dolarlık kamu kaynağı harcanarak okulların tamamının yıkılıp yeniden yapılma ya da güçlendirme yoluyla depreme dayanıklı hale getirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu ve benzeri haber ve paylaşımların, en hafif tabirle vicdandan uzak, siyasi saiklerle kamu yatırımlarını itibarsız hale getirmeye yönelik sığ yaklaşımlar olduğu, tarafımızca değerlendirilmektedir. Şunu büyük bir gurur ve mutlulukla milletimize dile getirmek isteriz ki İstanbul'umuzda eğitim öğretimin devam ettiği okullarımızın tamamı depreme dayanıklıdır. Yeni okul projelerimizle şehrimizdeki eğitim standartlarını daha da yukarı taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam etmekteyiz. 'Az laf, çok iş' sözünün değerinin anlamını daha da iyi kavradığımız şu günlerde, evlatlarını bizlere emanet eden velilerimizden gönüllerinin müsterih olmasını rica ediyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kazakistan, "Born Bold" kampanyasıyla Türkiye ile işbirliğini güçlendiriyor
Tekirdağ'da sahilin bir kısmı kırmızı yosunla kaplandı
Kahramanmaraş'ta depremde hayatını kaybedenler anısına Oryantiring yarışı düzenlendi
Başkentte mobilya dükkanında çıkıp 2 dükkana daha sıçrayan yangın söndürüldü
İstanbul Valiliğinden Ataşehir'deki Sakarya İlkokulunun depreme dayanıklı olmadığı iddiasına ilişkin açıklama:

Benzer haberler

İstanbul Valiliğinden Ataşehir'deki Sakarya İlkokulunun depreme dayanıklı olmadığı iddiasına ilişkin açıklama:

İstanbul Valiliğinden Ataşehir'deki Sakarya İlkokulunun depreme dayanıklı olmadığı iddiasına ilişkin açıklama:

Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem

Protezle yürüyen 11 yaşındaki depremzede Fatma hayalini kurduğu piyanoya kavuştu

Yıkıntılar arasından "üretim ve ihracat üssü" çıkacak

Yıkıntılar arasından "üretim ve ihracat üssü" çıkacak
Ataşehir'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Ataşehir'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
İstanbul merkezli DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 33 şüpheli tutuklandı

İstanbul merkezli DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 33 şüpheli tutuklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet