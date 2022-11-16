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İstanbul merkezli siber dolandırıcılık operasyonunda 39 kişi tutuklandı

İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen 47 şüpheliden 39'u tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ali Cevahir Aktürk, Handenur Özdemir   | 16.11.2022
İstanbul merkezli siber dolandırıcılık operasyonunda 39 kişi tutuklandı

İstanbul

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 47 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Anadolu Adalet Sarayına sevk edilen zanlıların savcılık tarafından ifadelerini alındı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 39'u tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesinin 8 ay süren teknik ve fiziki takibi sonrası İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, hakkında yakalama emri çıkartılan 55 kişiden 47'si gözaltına alınmıştı.

İncelemede, kendilerini banka veya kredi kurumu çalışanı gibi tanıtan şüphelilerin, mağdurları arayıp aldatıcı bilgilerle banka bilgilerini ele geçirdikleri ya da kendileriyle çalışan başka kişilerin hesaplarına para göndermelerini sağladıkları belirlenmişti.

Suç örgütü üyelerinin 61 mağdur vatandaştan 6 milyon 297 bin 431 lira menfaat temin ettiği belirlenirken, 540 bin 117 liralık dolandırıcılık eylemi ise engellenmişti.

Çok sayıda adreste yapılan aramalarda, dijital materyal, ziynet eşyası ve para ele geçirilmişti.

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