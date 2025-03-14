Dolar
36.67
Euro
40.00
Altın
2,995.90
ETH/USDT
1,905.30
BTC/USDT
83,316.00
BIST 100
10,831.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Denis Becirovic'i kabul etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Gaziantep Dülük-OSB Kavşağı Temel Atma Töreni"nde konuşuyor.
logo
Gündem

İstanbul merkezli casusluk operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Türkiye'deki askeri üsler ve kritik bölgelerle yurt dışında bulunan önemli noktalara ilişkin bilgileri ele geçirerek İran istihbaratına aktardığı belirlenen 5 şüpheli, İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Zeynep Yeşildal  | 14.03.2025 - Güncelleme : 14.03.2025
İstanbul merkezli casusluk operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Istanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde yürütülen çalışmalarda, 5 şüphelinin "askeri ve siyasal casusluk" suçunu işlediği tespit edildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu istihbarat mensupları ile irtibat kurduğu belirlenen şüphelilerin, Türkiye'deki askeri üs ve önem arz eden bölgeler ve yurt dışındaki kritik öneme sahip noktalarla ilgili bilgileri ele geçirdikleri ve İran istihbaratına aktardıkları belirlendi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik gözaltı kararı verilmesinin ardından İstanbul merkezli Antalya ve Mersin'de düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Endonezya Kültür Bakanı Zon, Cakarta'da YEE'nin düzenlediği iftara katıldı
Gelecek hafta yurt genelinde sıcaklıklar 15 derece düşecek
Konya'da 4,2 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da hava sıcaklığının haftaya 5 dereceye düşmesi bekleniyor
Konya'da 2 kişinin hayatını kaybettiği binanın çökmesiyle ilgili bilirkişi raporu tamamlandı

Benzer haberler

İstanbul merkezli casusluk operasyonunda 5 zanlı yakalandı

İstanbul merkezli casusluk operasyonunda 5 zanlı yakalandı

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu

Terör örgütü DHKP/C soruşturmasında yakalanan 34 zanlı adliyede

Niğde'de mumya satmaya çalışan 6 şüpheli adliyede

Niğde'de mumya satmaya çalışan 6 şüpheli adliyede
Niğde'de mumya satmaya çalışan 6 şüpheli yakalandı

Niğde'de mumya satmaya çalışan 6 şüpheli yakalandı
Terör örgütü DHKP/C soruşturmasında yakalanan 34 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor

Terör örgütü DHKP/C soruşturmasında yakalanan 34 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet