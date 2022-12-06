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İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına operasyon

İstanbul merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), emniyet mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 22 şüpheli yakalandı.

Emrah Gökmen   | 06.12.2022
İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına operasyon

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında aralarında görevde olan doktor ve öğretmenlerin de bulunduğu şüphelileri belirleyen ekipler, İstanbul, Ankara, Kocaeli, Konya, Kırıkkale, Balıkesir, Muğla ve Afyonkarahisar'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

28 adrese düzenlenen operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına operasyon
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