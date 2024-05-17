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Antalya'da FETÖ operasyonunda 22 şüpheli yakalandı

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Zehra Tekeci  | 17.05.2024 - Güncelleme : 17.05.2024
Antalya'da FETÖ operasyonunda 22 şüpheli yakalandı

Antalya

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik çalışma yapıldı.

Ekiplerce, 14 Mayıs'ta yapılan eş zamanlı operasyonda kentte ikamet eden 6'sı kamu görevlisi 22 şüpheli yakalandı.

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