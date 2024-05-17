Antalya'da FETÖ operasyonunda 22 şüpheli yakalandı
Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik çalışma yapıldı.
Ekiplerce, 14 Mayıs'ta yapılan eş zamanlı operasyonda kentte ikamet eden 6'sı kamu görevlisi 22 şüpheli yakalandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.