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İstanbul merkezli 7 ildeki FETÖ operasyonunda 19 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Emrah Gökmen  | 17.12.2024 - Güncelleme : 17.12.2024
İstanbul merkezli 7 ildeki FETÖ operasyonunda 19 şüpheli yakalandı

İstanbul

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik analizler sonucunda, FETÖ'nün mahrem sorumluları tarafından kurum sınavlarına hazırlamaları için örgüte ait sözde ders çalışma evlerine yerleştirilen kişiler belirlendi. Şüpheliler hakkında ifade ve ankesörle periyodik ardışık aranma kayıtlarının da bulunduğu tespit edildi.

Aralarında gelir uzmanı, vergi müfettişi ve göç uzmanı da bulunan şüphelilerin yakalanması için operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul merkezli 7 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli yakalandı.

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