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İstanbul Havalimanı'ndaki cep telefonu hırsızlığı güvenlik kameralarında

Hırsızlık suçundan 32 ayrı kaydı bulunan şüpheli, İstanbul Havalimanı'nda bir yolcunun cep telefonunu çalarken yakalandı.

Kenan Irtak   | 08.11.2022
İstanbul Havalimanı'ndaki cep telefonu hırsızlığı güvenlik kameralarında

İstanbul

18 Ekim'de akşam saatlerinde durumundan şüphelenilen F.T, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı.

Havalimanına girdikten sonra bir süre dolaşan F.T, oturma gruplarında uyuyan bir kadın yolcunun cep telefonunu çaldı.

Daha sonra havalimanından ayrılmak isteyen F.T, polis ekipleri tarafından durduruldu.

Yapılan üst aramasında zanlının çaldığı cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.T'nin "hırsızlık" suçundan 32 kaydının olduğu ve havalimanında farklı tarihlerde de cep telefonu hırsızlığı yaptığı belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Bu arada, şüpheli F.T'nin yolcunun cep telefonunu çalma anı ve takip eden polis ekiplerince yakalanma anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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İstanbul Havalimanı'ndaki cep telefonu hırsızlığı güvenlik kameralarında

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