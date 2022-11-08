İstanbul Havalimanı'ndaki cep telefonu hırsızlığı güvenlik kameralarında
Hırsızlık suçundan 32 ayrı kaydı bulunan şüpheli, İstanbul Havalimanı'nda bir yolcunun cep telefonunu çalarken yakalandı.
İstanbul
18 Ekim'de akşam saatlerinde durumundan şüphelenilen F.T, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı.
📹 İstanbul Havalimanı'ndaki cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasınca görüntülendi https://t.co/xuCrCaVb3m pic.twitter.com/0XpummLRWK— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) November 8, 2022
Havalimanına girdikten sonra bir süre dolaşan F.T, oturma gruplarında uyuyan bir kadın yolcunun cep telefonunu çaldı.
Daha sonra havalimanından ayrılmak isteyen F.T, polis ekipleri tarafından durduruldu.
Yapılan üst aramasında zanlının çaldığı cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan F.T'nin "hırsızlık" suçundan 32 kaydının olduğu ve havalimanında farklı tarihlerde de cep telefonu hırsızlığı yaptığı belirlendi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Bu arada, şüpheli F.T'nin yolcunun cep telefonunu çalma anı ve takip eden polis ekiplerince yakalanma anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.