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İstanbul Havalimanı'nda yaz tatili dönüşü yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul Havalimanı'nda, yaz tatilinin sona ermesi ve yeni eğitim-öğretim yılının yarın başlayacak olması dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Gökhan Yılmaz  | 08.09.2024 - Güncelleme : 08.09.2024
İstanbul Havalimanı'nda yaz tatili dönüşü yoğunluğu yaşanıyor Fotoğraf: Gökhan Yılmaz - AA

İstanbul

Havalimanının iç hatlar gelen yolcu katında oluşan yoğunluk nedeniyle İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, hava yolu şirketleri ve diğer birimler çeşitli önlemler aldı.

İGA ve Turkish Ground Services (TGS) personeli de bagaj alım alanında ve çıkışta yolculara yardımcı oluyor.

Havalimanı ile kent arasında otobüsle servis hizmeti veren Havaist firması da ek seferler düzenledi.

Bugün İstanbul Havalimanı'nda 1500'ün üzerine uçak seferi yapılması bekleniyor.

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