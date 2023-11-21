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İstanbul’da İETT otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti

Sancaktepe’de İETT otobüsünün altında kalan kadın öldü, sürücü gözaltına alındı.

İbrahim Halil Aktürk  | 21.11.2023 - Güncelleme : 21.11.2023
İstanbul’da İETT otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti Fotoğraf: Bünyamin Çelik/AA

İstanbul

Merve Mahallesi Atatürk Caddesi'nde Yenidoğan İETT Hareket Amirliğinin de bulunduğu alandaki duraklara seyir halindeki Saadettin B’nin kullandığı İETT otobüsü, yolda yürüyen Saliha A’ya çarptı. Kadın otobüsün altında kalırken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

21.11.2023


Saliha A, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otobüsün altından çıkarıldı. Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri sürücüyü gözaltına aldı.

Kadının cenazesi adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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