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İstanbul Adliyesi'ndeki terör saldırısı soruşturmasında gözaltı sayısı 94'e çıktı

İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şüpheli sayısı 94'e ulaştı.

Zeynep Yeşildal, Başak Akbulut Yazar, Emrah Gökmen  | 08.02.2024 - Güncelleme : 08.02.2024
İstanbul Adliyesi'ndeki terör saldırısı soruşturmasında gözaltı sayısı 94'e çıktı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, terör örgütü DHKP/C'li teröristler Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırı soruşturmasında gözaltı sayıları artıyor.

Soruşturma kapsamında 90 olan gözaltı sayısı, bugün itibarıyla 94'e çıktı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırının ardından yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında 25 ayrı adrese operasyon düzenlendiği ve 40 kişinin gözaltına alındığını bildirmiş, operasyonların devam ettiğini eklemişti.

Öte yandan, adliye çevresinde alınan güvenlik önlemleri kapsamında TOMA ve polis araçları hazır bekletiliyor. Vatandaşların binaya girişleri, polis ve özel güvenlik görevlilerinin sıkı kontrolleri sonrası gerçekleştiriliyor.


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