İsrail'in Gazze'ye saldırıları yurt genelinde protesto edildi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yoğunlaşması yurt genelinde protesto edildi.
İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları, İsrail Başkonsolosluğu önü ile Saraçhane ve Üsküdar Kısıklı'da protesto edildi.
Anadolu Gençlik Derneğinin (AGD) çağrısı üzerine yüzlerce dernek üyesi İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplandı.
İsrail aleyhine sloganlar atan gruptakiler meşale yakarken, kalabalık arasından bir kişi konsolosluk binasına doğru havai fişek attı.
Burada açıklama yapan AGD İstanbul İl Başkanı Mehmet Yaroğlu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayarak, "Allah'tan korkmuyor musunuz? Mescid-i Aksa'mız işgal altında. Günlerdir kardeşlerimiz soykırıma tabi tutuluyor." dedi.
HÜDA PAR İstanbul İl Başkanı Erdal Elibüyük de "Hamas'la, İzzeddin el-Kassam'la beraber olmayı, yan yana durmayı şeref ve izzet biliyoruz." ifadesini kullandı.
Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkanı Mustafa Doğan da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ettiklerini söyledi.
Protestolar Saraçhane Parkı'nda da devam etti
ÖZGÜR-DER ve İHH'nin çağrısıyla çok sayıda vatandaş Saraçhane Parkı'nda toplanarak, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarını protesto etti.
Grup, Gazze'de hayatını kaybeden Müslümanlar için namaz kıldıktan sonra dua etti.
Protestolar sırasında "Katil İsrail", "Kahrolsun İsrail, Filistin'den defol" sloganları atıldı.
Üsküdar Kısıklı'da protesto
Sosyal medya üzerinden örgütlenen bir grup, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla Üsküdar Kısıklı'da toplandı.
Gruptakiler, kaldırımların üzerine oturarak, Kur'an-ı Kerim okudu. Fetih ve Yasin surelerinin okunmasının ardından Gazze halkı için dua edildi.Protestocu grup, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.
İsrail'in Gazze saldırıları Ankara'da protesto edildi
Ankara Filistin Dayanışma Platformunun çağrısıyla bir araya gelen birçok sivil toplum kuruluşu (STK), İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.
Amerika Birleşik Devletlerinin (ABD) Ankara Büyükelçiliği önünde toplanan grup, Türk ve Filistin bayrakları kaldırarak, İsrail ve ABD aleyhinde slogan attı.
Çok sayıda STK temsilcisinin konuşma yaptığı eylemde, Filistinliler için dua edildi.
Grup, büyükelçilik binası önünde namaz kıldıktan sonra dağıldı.
Muğla
İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları, Muğla'da protesto edildi.
Menteşe Kötekli Mahallesi Yoğurtçu Parkı'nda toplanan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyesi bir grup, STK üyeleri ve üniversite öğrencileri saldırıları protesto ederek pankart açtı.
Grup adına açıklama yapan Ersin Er, dünyanın her neresinde olursa olsun tüm mazlumların yanında olduklarını, Filistin’in özgürlüğü meselesinde alanlardan hiçbir zaman ayrılmadıklarını söyledi.
Trakya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.
Edirne'de Selimiye Meydanı'nda toplanan vatandaşlar Filistinliler için dua etti.
Türk bayrağı ve Filistin bayrağı taşıyan grup, İsrail ve ABD karşıtı slogan attı.
Grup adına açıklama yapan Anadolu Gençlik Derneği İl Başkan Yardımcısı Bilal Değirmendereli, İsrail'in bu akşam da Gazze’yi bombalamaya devam ettiğini söyledi.
Gazze’deki Müslümanların elektrik, su ve internetleri kesik halde saldırı altında olduğunu belirten Değirmendereli "Dünyanın gözü önünde soykırım yaşanıyor. Dünya şimdi müdahale etmeyecekse ne zaman edecek? İsrail’in tüm dünyanın gözü önünde Filistin’de gerçekleştirdiği soykırım ve insanlık suçu, vicdanı olan herkesin sabrını taşırmıştır. İsrail her zamanki saldırılarını artırmış ve okulları hastaneleri bombalayarak, kadınları ve çocukları katlederek zulmünü sürdürmektedir." dedi.
Değirmendereli, her fırsatta insan haklarından dem vuran Batılı ülkelerin, tüm dünyanın gözleri önündeki İsrail terörizmine hiçbir zaman ses çıkarmadığını ifade etti.
Kırklareli
Kırklareli'nde de Anıt Kültür Park'ta toplanan vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.
Türk bayrağı ve Filistin bayrağı taşıyan grup, tekbir getirerek "Kahrolsun İsrail" ve "Kudüs bizimdir bizim kalacak" şeklinde slogan attı.
Grup adına açıklama yapan Anadolu Gençlik Derneği Kırklareli Şubesi Üniversite Başkanı İsmail İpek, Türk milletinin dünyanın her neresinde olursa olsun tüm mazlumların yanında olduğunu söyledi.
Tekirdağ
Tekirdağ'da da kent meydanında toplanan vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.
İHH Tekirdağ İnsani Yardım Derneği Başkanı Süleyman Çalışkan, her zaman mazlumun yanında olduklarını söyledi.
Herkese meydanlarda olması çağrısı yapan Çalışkan, "Zalimin yanında olmadığınızı yek vücut olarak gösterin. Zulme sessiz kalanlara meydanlardan bağırabiliyoruz. Herkesi davet ediyoruz. Bu hiçbir ideolojinin davası değil, bebekler ölüyor." diye konuştu.
Diyarbakır
İsrail'in abluka altında Gazze'ye saldırıları Diyarbakır, Bingöl, Batman, Siirt, Mardin ve Elazığ'da protesto edildi.
Diyarbakır'da partiye katılan İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yoğunlaştırmasını protesto etti.
HÜDA PAR Diyarbakır İl Başkanlığında bazı sivil toplum örgütlerinin desteğiyle merkez Kayapınar ilçesindeki bir alışveriş merkezi önünde tercih edilenler, İsrail'de Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yoğunlaştırma tepkisine gösterdi.
Bingöl
Bingöl'de, Genç Caddesi Türk Telekom Kavşağı'nda ellerinde Filistin bayraklarıyla bir araya gelen İslami Kardeşlik ve Dayanışma Platformu Üyeleri, tekbir dile getirdi ve "Kahrolsun İsrail" sloganını attı.
Burada grup adına açıklama yapan İbrahim Dağılma, İsrail'in saldırılarını kınadı.
Siirt
Siirt'te, İnsani Yardım Vakfı'nın (İHH) liderliğinde, ellerinde Filistin bayraklarıyla 15 Temmuz Meydanı'nda yapılan törende, "Kahrolsun İsrail" sloganı atıldı.
Grup adına açıklama yapan İHH Siirt Koordinatörü Faruk Süzgün, İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.
Süzgün, şöyle konuştu:
"İsrail soykırım oranları. Son yüzyılda işgal güçlerinin saldırısının sonucu binlerce Filistinli şehit edildi. Milyonlarca kadın eşini ve takip eden İsrail'in hukuksuz saldırıları sonuçta şehit verdi. Netanyahu'nun, yıllar sonra Filistin'de Yahudi olmayan hiçbir sivile yaşam hakkı tanınmadı."
Mardin
Mardin'de, 56 sivil toplumun oluşturduğu Mardin STK Platformu liderliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda bir araya gelen siyasi parti temsilcileri ve İsrail'in saldırılarına tepki gösterildi.
Siyasi parti temsilcileri ve üyelerinin da katıldığı gösteride hayatlarını kaybedenler için dua edildi ve dua namazı kılındı.
Elazığ
Elazığ'da bazı sivil toplum kuruluşlarının liderliğinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yapılan toplantıda, İsrail'in saldırısına tepki gösterildi.
İsrail aleyhine slogan atan grup, sık sık tekbir getirdi.
Anadolu Gençlik Derneği Elazığ Şube Başkanı Yemliha Akyıldız, grup adına yaptığı konuşmada, İsrail'in dünyanın önünde soykırım yaptığını ifade ederek, "İslam alemi müdahale etmeyecekse ne zaman müdahale edecek. İsrail'in gerçekleştirdiği insanlık suçu vicdanı olan herkesin sabrını taşırmıştır." diye konuştu.
Uşak
İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları Uşak'ta protesto edildi.
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri ve üyeleri, 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda bir araya gelerek İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi.
Türk ve Filistin bayrakları taşıyan gruptakiler, "Filistin Yalnız Değildir", "Soykırıma Hayır", "Kudüs'e Selam Direnişe Devam", "Siyonist İsrail Filistin'den Defol" yazılı dövizler taşıdı.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Van, Muş ve Bitlis'te protesto edildi
Van, Muş ve Bitlis'te İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının yoğunlaşması protesto edildi.
Van'da Sivil Dayanışma İnisiyatifi'nin çağrısı üzerine Beşyol Meydanı'nda bir araya gelen grup, Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırıları kınadı.
Gruptakiler, Filistin bayrağının yanı sıra İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki içeren pankartlar taşıdı.
Muş
Muş'ta Kent Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in artan saldırılarını protesto etti.
Türk ve Filistin bayraklarıyla meydana gelen kent sakinleri, slogan attı, İsrail'e tepki gösterdi.
Alaadinbey Camisi İmam Hatibi Mahsun Eminoğlu'nun dua etmesinin ardından Fetih Süresi okundu.
Memur Sen Muş İl Başkanı Mahir Barışan, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:
"Hüznümüz, acımız, öfkemiz çok büyük. Fakat baktığımızda Filistinli kardeşlerimizin bu direnişi, hepimizi kıyama kaldırmış. Biz gecenin bu vaktinde burada yüreğimizle, vicdanımızla, sesimizle, duamızla onların yanında olduğumuzu ifade etmek için bir aradayız. Çocuklar, kadınlar ölüyor ve medeni denilen Avrupa, maalesef bu soykırımın yaşanması için destek veriyor. İslam dünyası sessiz, işbirliği teşkilatı kafasını kuma koymuş. İstiyoruz ki Arap birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı bir ses versin, batıyla bütün ilişkilerini kessin."
Bitlis
Bitlis'te de İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yoğunlaştırması protesto edildi.
Kazımpaşa İlkokulu önünde toplanan vatandaşlar, oluşturdukları konvoyla Valilik önüne geldi.
Pankart taşıyan vatandaşlar, Filistin bayraklarıyla tekbir getirerek sloganlar attı.
İsrail'in Gazze'ye saldırıları Gaziantep ve çevre illerde protesto edildi
Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya'da, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının yoğunlaşması protesto edildi.
Gaziantep Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, İsrail’in abluka altındaki Gazze’ye saldırılarını yoğunlaştırmasını kınadı.
Ellerinde Türk ve Filistin bayrağı bulunan vatandaşlar, tekbirler getirerek "Kahrolsun İsrail", "Filistin'e selam", "Katil İsrail, Gazze'den defol" sloganları attı.
Adıyaman
Adıyaman’daki Demokrasi Parkı'nda toplanan vatandaşlar da İsrail’in abluka altındaki Gazze’ye saldırılarını protesto etti.
Tekbirler getirerek saldırıları kınayan vatandaşlar, saldırılarda hayatını kaybedenler için Kuran'ı Kerim okuyup dua etti.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta Necip Fazıl Kültür Merkezi önünde toplanan sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.
Ellerinde çeşitli döviz ve pankartlar bulunan, Filistin ile Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar, İsrail aleyhine sloganlar attı, tekbir getirdi.
Malatya
Malatya'da ise Kernek Meydanı Karagözler Camisi önünde toplanan vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye saldırını protesto etti.
Ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla slogan atan grup, tekbirler getirerek, saldırılarda ölen Filistinliler için dua etti.
Antalya
Antalya'da toplanan gruplar, İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi.
Muratpaşa ilçesi Kazım Özalp Caddesi'nde toplanan Kudüs platformu üyesi grup, sloganlar atarak İsrail aleyhinde pankartlar açtı.
Grup adına basın açıklaması yapan Hakan Üngel, 7 Ekim'den bu yana alanlarda olduklarını belirterek, her zaman mazlumların yanında bulunduklarını söyledi.
İsrail'in abluka altındaki Gazze'yi bu akşam da bombalamaya devam ettiğini ifade eden Üngel, şunları kaydetti:
''Burada bulunduğumuz şu saatlerde Gazze’deki kardeşlerimiz, elektrikleri, suları, internetleri, kesik halde saldırı altında. Filistinli kardeşlerimizden edinilen son bilgilere göre, bombardıman hiç durmuyor, uçaklarla ve gemilerle Gazze bombalanıyor. Dünyanın gözü önünde soykırım yaşanıyor.''
Üngel, İsrail'in her zamanki saldırılarını artırdığını, okulları ve hastaneleri bombaladığını ifade ederek, dünyanın buna "dur" demesi gerektiğini vurguladı.
İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları Çorum ve Samsun’da protesto edildi
İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları, Çorum ve Samsun’da protesto edildi.
Hürriyet Meydanı'nda toplanan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyesi bir grup, saldırıları protesto ederek pankart açtı.
"Mehmetçik Aksa'ya", "Ümmet uyuma, Filistin'e sahip çık" şeklinde sloganlar atan grup, İsrail bayrağı yaktı.
Grup adına açıklama yapan AGD Çorum Şube Başkanı Mehmet Göle, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de elektrik, su, internet hatlarının kesildiğini söyledi.
Filistin'de dünyanın gözü önünde soykırım yaşandığını belirten Göle, dünyanın İsrail'e "dur" demesi gerektiğini kaydetti.
İsrail'in "sadece saldırdığı zaman değil her zaman problem olduğunu" dile getiren Göle, İsrail'in "sadece Filistin halkı için değil bütün insanlık içim problem olduğunu" vurguladı.
Samsun
Samsun Büyük Cami önünde toplanan vatandaşlar ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla sloganlar atarak İsrail’in saldırılarını protesto etti.
"Kahrolsun İsrail" sloganı atılan protestolarda Gazze ve Batı Şeria’dan son bilgiler aktarıldı.
Eylemde dua edilerek tüm dünyadaki Müslümanlara çağrıda bulunuldu.
Bursa
Bursa'da, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının yoğunlaşması protesto edildi.
15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanıp Türkiye ve Filistin bayrakları açan vatandaşlar, "Katil İsrail Filistin'den defol" şeklinde sloganlar attı.
Sakarya
Sakarya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.
Sakarya 15 Temmuz Meydanı'nda toplanan vatandaşlar Filistinliler için dua etti.
Türk bayrağı ve Filistin bayrağı taşıyan grup, İsrail karşıtı sloganlar attı.
Grup adına açıklama yapan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Sakarya Şube Başkanı Celal Aydın, Filistinliler için alanlarda toplandıklarını, zulme karşı attıkları her adım ve eylemlerinin kendilerini yeniden dirilteceğini söyledi.
Terör devleti İsrail'in bu akşam da Gazze'yi bombaladığını ifade eden Aydın, "Burada bulunduğumuz şu saatlerde Gazze'deki kardeşlerimizin elektrik, su ve internet hatları kesik halde, saldırı altındalar. Filistinli kardeşlerimizden edinilen son bilgilere göre, bombardıman hiç durmuyor, uçak ve gemilerle Gazze bombalanıyor. Dünya'nın gözü önünde soykırım yaşanıyor. Dünya, şimdi müdahale etmeyecekse, ne zaman edecek? İsrail'in tüm dünyanın gözü önünde Filistin'de gerçekleştirdiği soykırım ve insanlık suçu, vicdanı olan herkesin sabrını taşırmıştır." diye konuştu.
Aydın, İsrail'in her zamanki saldırılarını arttırdığını, okulları, hastaneleri bombalayarak, kadın ve çocukları katlederek zulmünü sürdürdüğünü ifade etti.
Trabzon
İsrail’in abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırılarının yoğunlaşması Trabzon'da protesto edildi.
İskenderpaşa Camisi önünde bir araya gelen Trabzon Sivil İnsiyatifi üyeleri ve vatandaşlardan oluşan grup, Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak Filistinlilere destek verdi.
Grup adına konuşan Anadolu Gençlik Derneği Trabzon Şube Başkanı Muhammet Eskici, 7 Ekim'den bu yana alanlarda olduklarını belirterek, İsrail'in bu akşam da başlattığı saldırılarla Gazze'yi bombalamaya devam ettiğini söyledi.
Dünyanın gözü önünde soykırım yaşandığının altını çizen Eskici, "İsrail'in, tüm dünyanın gözü önünde Filistin'de gerçekleştirdiği soykırım ve insanlık suçu, vicdanı olan herkesin sabrını taşırmıştır. Her zamanki saldırılarını artırmış ve okulları hastaneleri bombalayarak, kadınları ve çocukları katlederek zulmünü sürdürmektedir." şeklinde konuştu.
İHH Trabzon Şube Başkanı Zühtü Kalma da bağlantıların ve internetin Gazze bölgesinden kesilmesi ve yerleşim bölgelerine karadan, denizden ve havadan yoğun saldırılar yapılmasının, işgalin daha fazla soykırım ve cinayet işlemeyi amaçladığını, medya ve dünya kamuoyunun gözlerinden uzakta bu eylemlerin gerçekleştirilmesinin planlandığını gösterdiğini ifade etti.
Ardahan
Ardahan, Kars ve Ağrı’da, Sivil Toplum Kuruluşları ve Siyasi Parti temsilcileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.
Milli Egemenlik Parkı'nda toplanan grup, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de iletişimin kopmasına tepki gösterdi.
Alana Türk ve Filistin bayraklarıyla gelen grup, İsrail aleyhine sloganlar attı.
Gruba, AK Parti Ardahan İl Başkanı Ersin Yılmaz ile MHP İl Başkanı Turgay Mert de destek verdi.
İlim Yayma Cemiyeti Ardahan Temsilcisi Osman Erdem, burada yaptığı konuşmada, Filistin'in yanında olduklarını, İsrail'in saldırılarını protesto etmek için toplandıklarını söyledi.
Ağrı
Ağrı’da da yürüyüş yapan grup Gazze için dua edildi.
Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve vatandaşlar, Filistin bayrakları eşliğinde sloganlar atarak yürüyüşe başladı.
Kars
Kars’ta da Anadolu Gençlik Derneği üyeleri, İsrail’in saldırılarını kınadı.
Hükümet konağı önünde bir araya gelen dernek üyeleri, Sultan Alparslan Külliyesi'ne yürüdü.
Burdur
Burdur'da İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırılarını proteste etmek için toplanan sivil toplum kuruluşları üyeleri ile vatandaşlar İsrail'e tepki gösterdi.
Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda toplanan Kudüs platformu üyesi sivil toplum kuruluşu temsilcileri "Soykırıma hayır, Filistin'e destek, Siyonizm'e lanet" ile "Mescid-i Aksa onurumuzdur" pankartları açtı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.