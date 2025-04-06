İsrail'in Gazze'ye saldırıları İstanbul'da yürüyüşle protesto edildi
Özgür-Der Başkanı Rıdvan Kaya, "İslami Dayanışma Platformu imzasıyla Türkiye'nin her yerinden Müslümanlar olarak Allah'ın izniyle mücahitler zafere ulaşana kadar Filistin halkının yanında olacağımızı haykırdık, haykıracağız." dedi.
İstanbul
Gazze'ye yönelik saldırılar, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önüne düzenlenen yürüyüşle protesto edildi.
İslami Dayanışma Platformu üyeleri, öğle namazının ardından Barbaros Hayrettin Paşa Camisi önünden Levent'te bulunan Başkonsolosluğa yürüdü.
Yürüyüş sırasında Büyükdere Caddesi tek yönlü trafiğe kapatılırken eylemde İsrail aleyhine sloganlar atıldı.
Zaman zaman tekbir getiren gruptakiler, Gazze'deki ölümleri temsilen kanlı kefene sarılı bebek cenazeleri taşıdı.
Özgür-Der Başkanı Rıdvan Kaya, basın açıklamasında, İsrail'in ramazan ayı boyunca Gazze’de çadırları, hastaneleri ve okulları hedef aldığını söyledi.
Siyonistlerin dostu küresel emperyalistlerin bu zulümlere destek verdiğini dile getiren Kaya, "İslami Dayanışma Platformu imzasıyla Türkiye'nin her yerinden Müslümanlar olarak Allah'ın izniyle mücahitler zafere ulaşana kadar Filistin halkının yanında olacağımızı haykırdık, haykıracağız." dedi.
Kaya, Müslümanların maruz kaldığı bu vahşet karşısında bir şey yapamamanın acısını yaşadıklarına dikkati çekerek, umutsuzluğa kapılmayacaklarını vurguladı.
Filistinli Alimler Heyeti Başkanı Dr. Nevvaf Tekruri ise ümmetin Gazze'ye sahip çıkmasının düşmana büyük korku verdiğini kaydetti.
Tekruri, bu duruşun hem ümmetin cesaretini hem de alimlerin öncülüğünde verilen mücadelenin kararlılığını ortaya koyduğunu da anlattı.
Yürüyüşün ardından caddede trafik akışı normale döndü.
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