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İsrail'in Gazze'ye saldırıları İstanbul'da protesto edildi

Gazze Dayanışma Platformu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenledi.

Fatih Ulaş  | 04.02.2024 - Güncelleme : 04.02.2024
İsrail'in Gazze'ye saldırıları İstanbul'da protesto edildi

İstanbul

Saraçhane Parkı'nda başlayan yürüyüşe katılan aralarında çocukların da bulunduğu gruptakiler, Türkiye ve Filistin bayrakları ile saldırıyı kınayan pankartlar taşıdı.

Gruptakiler sık sık İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durması ve çocukların ölmemesi için çeşitli sloganlar attı.

Yürüyüş Beyazıt Meydanı'nda sona erdi. Kur'an-ı Kerim ve duaların okunmasının ardından grup dağıldı.


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