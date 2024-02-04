İsrail'in Gazze'ye saldırıları İstanbul'da protesto edildi
Gazze Dayanışma Platformu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenledi.
İstanbul
Saraçhane Parkı'nda başlayan yürüyüşe katılan aralarında çocukların da bulunduğu gruptakiler, Türkiye ve Filistin bayrakları ile saldırıyı kınayan pankartlar taşıdı.
Gruptakiler sık sık İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durması ve çocukların ölmemesi için çeşitli sloganlar attı.
Yürüyüş Beyazıt Meydanı'nda sona erdi. Kur'an-ı Kerim ve duaların okunmasının ardından grup dağıldı.
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