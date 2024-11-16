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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'deki katliamları İstanbul'da "sesli eylem"le protesto edildi

Open Rafah grubu üyeleri, İsrail'in Gazze'deki katliamlarına karşı sessizliği bozmak amacıyla Fatih'te "sesli eylem" düzenledi.

Mehmet Ali Derdiyok  | 16.11.2024 - Güncelleme : 16.11.2024
İsrail'in Gazze'deki katliamları İstanbul'da "sesli eylem"le protesto edildi Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım/AA

İstanbul

Beyazıt Meydanı'nda toplanan grup, "Uluslararası Filistin Barış Gücü Kurulsun" yazılı pankart açarak, ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüyüşe geçti.

Davul, zil, düdük ve ıslık çalan gruptakiler, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar atarak Eminönü Meydanı'na yürüdü. Burada Filistinli şehit ve yaralılar için dua edildi.

Grup, İsrail'in düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ın vasiyetinin okunmasının ardından dağıldı.

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